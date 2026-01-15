Олександра Борнякова – заступника міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції – тимчасово призначено міністром цифрової трансформації.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду №16 від 14 січня.

Олександр Борняков новий міністр цифрової трансформації

Згідно з документом, саме Борняков виконуватиме обов’язки міністра цифрової трансформації України.

– Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича, – зазначено у розпорядженні Кабміну.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Що відомо про Олександра Борнякова

Олександр Борняков — український підприємець, який обіймав посаду заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції, а нині виконує обов’язки міністра.

У 2007 році він заснував ІТ-компанію SoftTechnics, яку згодом придбала компанія Intersog із Чикаго. Також Борняков є засновником платформи з монетизації відеореклами VertaMedia (з 2018 року — Adtelligent Inc) і співзасновником Clickky та бізнес-інкубатора WannaBiz, повідомляє DOU.

Упродовж 2015–2019 років Борняков був депутатом Одеської міської ради та Одеської обласної ради.

У 2019 році його призначили заступником міністра цифрової трансформації України. На цій посаді він відповідав, зокрема, за розвиток проєктів Дія City та uResidency.

2023 року Олександр Борняков в інтерв’ю DOU розповідав про ідею масштабувати Дія City на всю країну і відповідав на питання про компанії-резиденти з сумнівною репутацією.

Як зазначає видання, Борняков представив українську платформу CodeUA під час London Tech Week 2025.

CodeUA Мінцифри презентувало у листопаді 2024 року. Тоді Борняков наголошував, що ціль – залучити понад тисячу компаній і на кожну припадало орієнтовно 10 замовників. Однак кількість укладених угод не розкривають, посилаючись на NDA.

Крім того, влітку 2025 року Борняков презентував Sandbox – пілотний режим для українських компаній, які працюють із технологіями штучного інтелекту та блокчейну.