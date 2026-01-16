В эти дни состоятся встречи украинской делегации с представителями Дональда Трампа в США, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями Трампа

Украинская делегация сейчас на пути в США, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, в эти дни состоятся встречи с представителями президента США Дональда Трампа по документам, которые уже практически готовы.

— Украинская команда активно работает с представителями президента США в эти дни, будут встречи наших украинских представителей в США. Украинская делегация сейчас на пути в США, и мы надеемся, что будет больше ясности, как по тем документам, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и по ответу России на всю эту дипломатическую работу, которая проводиться, — сказал Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.

Глава нашего государства сообщил, что украинскую делегацию будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

Сейчас смотрят

Президент Украины отметил, что необходимо доработать некоторые материалы, которые касаются гарантий безопасности и пакета по восстановлению.

По его словам, если все будет сделано, то возможно подписание соглашений во время Всемирного экономического форума в Давосе на следующей неделе. Однако, подчеркнул президент, необходимо, чтобы гарантии безопасности были постоянными, и чтобы Украина имела реальную финансовую поддержку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.