Українська делегації зараз на шляху до США, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словам, цими днями відбудуться зустрічі з представниками президента Штатів Дональда Трампа щодо документів, які вже практично готові.

– Українська команда активно працює з представниками президента США цими днями, будуть зустрічі наших українських представників у США. Українська делегація зараз на шляху США, і ми сподіваємось, що буде більше ясності, як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю цю дипломатичну роботу, яка відбувається, – сказав Зеленський під час пресконференції у Києві.

Голова нашої держави повідомив, що українську делегацію представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Президент України зауважив, що необхідно допрацювати деякі матеріали, які стосуються гарантій безпеки і пакету з відновлення.

За його словами, якщо все буде зроблено, то можливе підписання угод під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наступного тижня. Однак, необхідно, щоб гарантії безпеки були постійними, і щоб Україна мала реальну фінансову підтримку.

