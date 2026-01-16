Цими днями українська делегація зустрінеться з представниками Трампа у США – Зеленський
- Українська делегація зараз на шляху до США для того, щоб фіналізувати роботу над мирними документами.
- За словами Зеленського, наразі необхідно допрацювати деякі матеріали, які стосуються гарантій безпеки і пакету з відновлення.
- Якщо це буде зроблено, то наступного тижня можливе підписання угод під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, наголосив президент України.
Цими днями відбудуться зустрічі української делегації з представниками Дональда Трампа в США, повідомив президент Володимир Зеленський.
Зеленський анонсував зустрічі української делекації з представниками Трампа
Українська делегації зараз на шляху до США, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словам, цими днями відбудуться зустрічі з представниками президента Штатів Дональда Трампа щодо документів, які вже практично готові.
– Українська команда активно працює з представниками президента США цими днями, будуть зустрічі наших українських представників у США. Українська делегація зараз на шляху США, і ми сподіваємось, що буде більше ясності, як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю цю дипломатичну роботу, яка відбувається, – сказав Зеленський під час пресконференції у Києві.
Голова нашої держави повідомив, що українську делегацію представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія.
Президент України зауважив, що необхідно допрацювати деякі матеріали, які стосуються гарантій безпеки і пакету з відновлення.
За його словами, якщо все буде зроблено, то можливе підписання угод під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наступного тижня. Однак, необхідно, щоб гарантії безпеки були постійними, і щоб Україна мала реальну фінансову підтримку.