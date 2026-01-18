В ночь на 18 января (с 18:30 17 января) российский враг атаковал территорию Украины 201 ударным беспилотником типа Shahed, Гербера и дронами других типов. Около 120 из них – это ударные Шахеды.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 18 января

Так, дроны оккупанты запускали из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск. А также с мыса Чауда, что в Крыму, и из оккупированного Донецка.

По состоянию на 08:00 18 января, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 167 вражеских БПЛА.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание 30 ударных дронов на 15 локациях, а также падение обломков беспилотников на двух локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются несколько вражеских БПЛА.

Ночью российский враг снова атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. В результате попаданий возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 425-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

