У ніч на 18 січня (з 18:30 17 січня) російський ворог атакував територію України 201 ударним безпілотником типу Shahed, Гербера та дронами інших типів. Близько 120 із них – це ударні Шахеди.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 18 січня

Так, дрони окупанти запускали з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. А також з мису Чауда, що в Криму, та з окупованого Донецька.

Станом на 08:00 18 січня, сили протиповітряної оборони збили та придушили 167 ворожих БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 30 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на двох локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються декілька ворожих БпЛА.

Вночі російський ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок влучань виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 425-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

