- НАБУ объявило в розыск бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурму и его брата Олега по делу о хищении 141 млн грн на "зеленом тарифе".
- Сам экс-чиновник отрицает вину и утверждает, что законно находится в Германии по адресу, который известен следствию.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурму по подозрению в присвоении имущества и легализации доходов, полученных преступным путем.
Такая информация опубликована в разделе розыска лиц, скрывающихся от органов власти, на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.
Ростислава Шурму и его брата объявили в розыск
В информации о розыске Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины указано органом расследования.
Датой исчезновения Шурмы указано 12 февраля 2026 года.
В описании указаны статьи, по которым выдвинуто подозрение – ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (Присвоение имущества в особо крупных размерах или организованной группой и легализация доходов, полученных преступным путем).
Согласно обнародованным данным, мера пресечения против Ростислава Шурмы не применялась.
Кроме того, в базе данных о розыске разместили информацию об Олеге Шурме, который имеет аналогичную информацию о подозрении и дате исчезновения.
Что сказал Шурма по объявлению в розыск
Сам Ростислав Шурма заявил, что законно находится в Германии и ни от кого не скрывается.
– Сегодня в СМИ появилась информация о том, что меня и моего брата якобы объявили в розыск. Подчеркиваю: ни я, ни мой брат не скрываемся. Я открыто и законно нахожусь в Германии по адресу, известному следствию. Мои актуальные контакты и контакты защитников неоднократно сообщались компетентным органам, – говорится в сообщении.
По словам Шурмы, он готов сотрудничать со следствием в рамках закона с уважением к его праву на защиту и надлежащим процессуальным процедурам.
Он добавил, что сторона защиты официально просила обеспечить его участие в процессуальных действиях в формате видеоконференции или с возможностью проведения соответствующих действий через дипломатические учреждения.
Ростислав Шурма подчеркнул, что не признает себя виновным и будет доказывать это в установленном законом порядке. Он рассказал, что в дальнейшем будут осуществляться все предусмотренные законом действия для надлежащей процессуальной коммуникации, защиты его прав в Украине и за рубежом.
21 января в НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабных схем хищения бюджетных денег, предназначенных для выплат по так называемому зеленому тарифу.
По данным НАБУ, к схеме причастны девять человек, среди которых – бывший заместитель руководителя Офиса президента и его брат, который является владельцем ряда украинских и зарубежных компаний.
По информации следствия, на махинациях зарабатывали энергетические предприятия, расположенные на временно оккупированной территории Запорожской области. В НАБУ рассказали, что общая сумма ущерба для государства составляет более 141 млн грн.
