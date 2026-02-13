Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурму по подозрению в присвоении имущества и легализации доходов, полученных преступным путем.

Такая информация опубликована в разделе розыска лиц, скрывающихся от органов власти, на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

Ростислава Шурму и его брата объявили в розыск

В информации о розыске Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины указано органом расследования.

Датой исчезновения Шурмы указано 12 февраля 2026 года.

В описании указаны статьи, по которым выдвинуто подозрение – ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (Присвоение имущества в особо крупных размерах или организованной группой и легализация доходов, полученных преступным путем).

Согласно обнародованным данным, мера пресечения против Ростислава Шурмы не применялась.

Кроме того, в базе данных о розыске разместили информацию об Олеге Шурме, который имеет аналогичную информацию о подозрении и дате исчезновения.

Что сказал Шурма по объявлению в розыск

Сам Ростислав Шурма заявил, что законно находится в Германии и ни от кого не скрывается.

– Сегодня в СМИ появилась информация о том, что меня и моего брата якобы объявили в розыск. Подчеркиваю: ни я, ни мой брат не скрываемся. Я открыто и законно нахожусь в Германии по адресу, известному следствию. Мои актуальные контакты и контакты защитников неоднократно сообщались компетентным органам, – говорится в сообщении.

По словам Шурмы, он готов сотрудничать со следствием в рамках закона с уважением к его праву на защиту и надлежащим процессуальным процедурам.

Он добавил, что сторона защиты официально просила обеспечить его участие в процессуальных действиях в формате видеоконференции или с возможностью проведения соответствующих действий через дипломатические учреждения.

Ростислав Шурма подчеркнул, что не признает себя виновным и будет доказывать это в установленном законом порядке. Он рассказал, что в дальнейшем будут осуществляться все предусмотренные законом действия для надлежащей процессуальной коммуникации, защиты его прав в Украине и за рубежом.

21 января в НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабных схем хищения бюджетных денег, предназначенных для выплат по так называемому зеленому тарифу.

По данным НАБУ, к схеме причастны девять человек, среди которых – бывший заместитель руководителя Офиса президента и его брат, который является владельцем ряда украинских и зарубежных компаний.

По информации следствия, на махинациях зарабатывали энергетические предприятия, расположенные на временно оккупированной территории Запорожской области. В НАБУ рассказали, что общая сумма ущерба для государства составляет более 141 млн грн.

Фото: Ростислав Шурма

