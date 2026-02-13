Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму за підозрюю в привласненні майна та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Така інформація опублікована в розділі розшуку осіб, які переховуються від органів влади, на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Ростислава Шурму та його брата оголосили у розшук

В інформації про розшук Центральне управління Національного антикорупційного бюро України зазначено органом розслідування.

Датою зникнення Шурми зазначається 12 лютого 2026 року.

В описі зазначаються статті, за якими висунуто підозру – ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 3 Кримінального кодексу України (Привласнення майна в особливо великих розмірах або організованою групою та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Згідно з оприлюдненими даними, запобіжний захід проти Ростислава Шурми не застосовувався.

Крім того, в базі даних про розшук розмістили інформацію щодо Олега Шурми, який має аналогічну інформацію про підозру та дату зникнення.

Що сказав Шурма щодо оголошення в розшук

Сам Ростислав Шурма заявив, що законно перебуває у Німеччині та ні від кого не переховується.

– Сьогодні в ЗМІ з’явилася інформація про те, що мене та мого брата нібито оголошено в розшук. Наголошую: ні я, ні мій брат не переховуємося. Я відкрито та законно перебуваю у Німеччині за адресою, відомою слідству. Мої актуальні контакти та контакти захисників неодноразово повідомлялись компетентним органам, – йдеться у повідомленні.

За словами Шурми, він готовий співпрацювати зі слідством у межах закону із повагою до його права на захист та належних процесуальних процедур.

Він додав, що сторона захисту офіційно просила забезпечити його участь у процесуальних діях у форматі відеоконференції чи з можливістю проведення відповідних дій через дипломатичні установи.

Ростислав Шурма наголосив, що не визнає себе винним і доводитиме це в установленому законом порядку. Він розповів, що надалі здійснюватимуться всі передбачені законом дії для належної процесуальної комунікації, захисту його прав в Україні та за кордоном.

21 січня у НАБУ та САП заявили про викриття масштабних схем розкрадання бюджетних грошей, призначених для виплат за так званим зеленим тарифом.

За даними НАБУ, до схеми причетні дев’ять осіб, серед яких – колишній заступник керівника Офісу президента та його брат, який є власником низки українських і закордонних компаній.

За інформацією слідства, на махінаціях заробляли енергетичні підприємства, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області. У НАБУ розповіли, що загальна сума збитків для держави становить понад 141 млн грн.

Фото: Ростислав Шурма

