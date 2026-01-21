В Украине раскрыты схемы хищения средств для выплат по так называемому зеленому тарифу.

Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Раскрытие схемы хищения на “зеленых” тарифах

По информации НАБУ, на схеме зарабатывали коммерческие энергогенерирующие предприятия, расположенные на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным следствия, речь идет о девяти подозреваемых. Среди них:

экс-заместитель руководителя Офиса президента и бывший член наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины;

его брат – владелец сети украинских и иностранных компаний;

доверенное лицо бывшего высокопоставленного чиновника;

руководители и работники подконтрольных предприятий;

бывший коммерческий директор АО Запорожьеоблэнерго.

Источники журналистов в правоохранительных органах подтвердили, что среди подозреваемых – бывший заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

Общая сумма ущерба для государства по этой схеме составляет около 141,3 млн грн, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Схема хищения на “зеленых” тарифах: что известно

По данным НАБУ, в течение 2019–2020 годов бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников.

На территории Васильевского района Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП Гарантированный покупатель о продаже электроэнергии по “зеленому” тарифу.

После начала полномасштабного вторжения России и оккупации части Запорожской области солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины. Они были повреждены, а персонал пришлось эвакуировать.

Однако подконтрольные подозреваемым предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее оплату по “зеленому” тарифу, хотя фактически электроэнергия не поступала в энергосистему Украины.

Они отчитывались, предоставляя ложную информацию, об объемах генерации и технической готовности станций, в частности во время полного обесточивания. В дальнейшем полученные деньги выводили через связанные компании.

В НАБУ уточнили, что дело квалифицируют по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) действующего Уголовного кодекса Украины.

