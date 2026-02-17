За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 182 боевых столкновения.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, осуществил 53 авиационных удара, сбросил 140 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 1654 дронов-камикадзе и осуществил 1640 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

