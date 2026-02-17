Минулої доби на фронті зафіксовано 182 бойових зіткнення.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 140 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім того, застосував 1654 дронів-камікадзе та здійснив 1640 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1455-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.