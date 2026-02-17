Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 17 лютого 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 182 бойових зіткнення.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 140 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 1654 дронів-камікадзе та здійснив 1640 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1455-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
