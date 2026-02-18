Как сообщили в Запорожском областном центре по гидрометеорологии, в первой декаде февраля 2026 года в регионе преобладала очень холодная погода. Оттепели наблюдались только 7 и 8 февраля. Средняя за декаду температура воздуха была ниже климатической нормы на 4 °C и составляла −7 °C.

Какая будет погода в Запорожье в марте и чего ожидать в последнюю неделю зимы, читайте в нашем материале.

По данным Запорожского областного центра по гидрометеорологии, минимальная температура воздуха в самые холодные ночи февраля снижалась до −13…−15 °C. На поверхности почвы фиксировали −13…−16 °C. В течение всего периода почва оставалась мерзлой, а в конце декады глубина ее промерзания достигла 28 см.

В центре по гидрометеорологии отметили, что снижение температуры воздуха до −15 °C при отсутствии снежного покрова привело к интенсивному промерзанию почвы до 28 см. Такое промерзание несет две основные угрозы:

Первая — обезвоживание растений и повреждение их корневой системы, особенно озимого рапса.

Промерзание почвы на такую глубину является серьезным испытанием для этой культуры, ведь рапс значительно более чувствителен к холодам, чем пшеница.

Прогноз погоды до конца февраля в Запорожье

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Запорожье в ближайшие дни сохранится переменная погода с постепенными температурными колебаниями.

В среду, 19 февраля, ночью температура воздуха снизится до −6 °C, днем повысится до +4 °C, возможен дождь.

В пятницу ночью ожидается −5 °C, днем +6 °C.

В субботу, 21 февраля, ночью прогнозируют мороз до −7 °C, днем температура поднимется до +1 °C, возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 22 февраля, ночью будет около −8 °C, днем воздух прогреется до +2 °C.

В понедельник, 23 февраля, ночная температура составит −8 °C, днем +3 °C.

Во вторник ночные заморозки временно отступят: ночью ожидается +1 °C, днем +2 °C.

В среду, 25 февраля, ночью будет −3 °C, днем +2 °C.

В четверг ночная температура снизится до −5 °C, днем воздух прогреется до +6 °C.

В пятницу, 27 февраля, ожидается заметное потепление: ночью +2 °C, днем до +12 °C.

Прогноз погоды в Запорожье на март

Погода в Запорожье в марте будет переменчивой и характерной для переходного периода от зимы к весне. Запорожье — южный город, поэтому здесь обычно теплее, чем в большинстве регионов Украины. По данным УкрГМЦ, средняя месячная температура воздуха в марте для Запорожья составляет +3,4 °C.

Абсолютный максимум температуры был зафиксирован в марте 2024 года, когда воздух прогрелся до +24,5 °C. Зато абсолютный минимум наблюдали в марте 1964 года, тогда температура опускалась до −25,4 °C.

По предварительным оценкам, погода в Запорожье в марте может быть несколько теплее климатической нормы. Это связывают с процессами, происходящими в Тихом океане и влияющими на глобальную циркуляцию воздуха.

Как свидетельствуют исследования ученых Центра климатических прогнозов США, в настоящее время наблюдается ослабление фазы Ла-Нинья и постепенный переход климатической системы ENSO к нейтральному состоянию. ENSO — это колебание температуры поверхностных вод Тихого океана, которое имеет три фазы: Эль-Ниньо, Ла-Нинья и нейтральную.

Во время ослабления Ла-Ниньи холодные океанические течения уже не так активно влияют на атмосферу, а западные воздушные потоки становятся мягче. В результате в Европу чаще поступает более теплый воздух из Атлантики.

Именно поэтому погода в Запорожье в марте будет немного теплее. В частности, возможны выше нормы температуры и ранние проявления весеннего тепла.

Погода в Запорожье в марте: прогноз

Март традиционно является месяцем погодных колебаний. Погода в Запорожье в марте, по мнению синоптиков, будет переменчивой с чередованием теплых и холодных периодов.

В этот период возможны региональные изменения, связанные с активностью циклонов и антициклонов, а также с поступлением различных воздушных масс. В частности, не исключены и арктические вторжения, которые могут вызывать кратковременные понижения температуры.

Поэтому ожидать стабильно теплой и ровной погоды в течение всего марта не стоит. В этом году первый весенний месяц будет переменчивым и будет характеризоваться чередованием как теплых, так и холодных периодов. Но в целом стоит ожидать более теплых дней, ведь наблюдается тенденция к повышению температуры.

