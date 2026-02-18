Як повідомили у Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології, у першій декаді лютого 2026 року в регіоні переважала дуже холодна погода. Відлиги спостерігалися лише 7 та 8 лютого. Середня за декаду температура повітря була нижчою за кліматичну норму на 4 °C і становила −7 °C.

Якою буде погода у Запоріжжі у березні та чого очікувати в останній тиждень зими, читайте в нашому матеріалі.

За даними Запорізького обласного центру з гідрометеорології, мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі лютого знижувалася до −13…−15 °C. На поверхні ґрунту фіксували −13…−16 °C. Протягом усього періоду ґрунт залишався мерзлим, а наприкінці декади глибина його промерзання сягнула 28 см.

У центрі з гідрометеорології зазначили, що зниження температури повітря до −15 °C за відсутності снігового покриву призвело до інтенсивного промерзання ґрунту до 28 см. Таке промерзання несе дві основні загрози:

Перша – зневоднення рослин і пошкодження їхньої кореневої системи, особливо озимого ріпаку.

Промерзання ґрунту на таку глибину є серйозним випробуванням для цієї культури, адже ріпак значно чутливіший до холодів, ніж пшениця.

Прогноз погоди до кінця лютого у Запоріжжі

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у Запоріжжі найближчими днями збережеться мінлива погода з поступовими температурними коливаннями.

У середу, 19 лютого, вночі температура повітря знизиться до −6 °C, удень підвищиться до +4 °C, можливий дощ.

У п’ятницю вночі очікується −5 °C, удень +6 °C.

У суботу, 21 лютого, вночі прогнозують мороз до −7 °C, удень температура підніметься до +1 °C, можливий невеликий дощ.

У неділю, 22 лютого, вночі буде близько −8 °C, удень повітря прогріється до +2 °C.

У понеділок, 23 лютого, нічна температура становитиме −8 °C, удень +3 °C.

У вівторок нічні заморозки тимчасово відступлять: вночі очікується +1 °C, удень +2 °C.

У середу, 25 лютого, вночі буде −3 °C, удень +2 °C.

У четвер нічна температура знизиться до −5 °C, удень повітря прогріється до +6 °C.

У п’ятницю, 27 лютого, очікується помітне потепління: вночі +2 °C, удень до +12 °C.

Прогноз погоди у Запоріжжі на березень

Погода у Запоріжжі на березень місяць, буде мінливою та характерною для перехідного періоду від зими до весни. Запоріжжя – південне місто, тому тут зазвичай тепліше, ніж у більшості регіонів України. За даними УкрГМЦ, середня місячна температура повітря в березні для Запоріжжя становить +3,4 °C.

Абсолютний максимум температури було зафіксовано у березні 2024 року, коли повітря прогрілося до +24,5 °C. Натомість абсолютний мінімум спостерігали у березні 1964 року, тоді температура опускалася до −25,4 °C.

За попередніми оцінками, погода у Запоріжжі на березень може бути дещо теплішою за кліматичну норму. Це пов’язують із процесами, що відбуваються в Тихому океані та впливають на глобальну циркуляцію повітря.

Як свідчать дослідження вчених Центру кліматичних прогнозів США, нині спостерігається ослаблення фази Ла-Нінья та поступовий перехід кліматичної системи ENSO до нейтрального стану. ENSO – це коливання температури поверхневих вод Тихого океану, яке має три фази: Ель-Ніньйо, Ла-Нінья та нейтральну.

Під час ослаблення Ла-Ніньї холодні океанічні течії вже не так активно впливають на атмосферу, а західні повітряні потоки стають м’якшими. У результаті до Європи частіше надходить тепліше повітря з Атлантики.

Саме тому погода в Запоріжжі на березень буде трохи теплішою. Зокрема можливі вищі за норму температури та ранні прояви весняного тепла.

Погода у Запоріжжі у березні: прогноз

Березень традиційно є місяцем погодних коливань. Погода у Запоріжжі на березень, синоптики зазначають, матиме мінливий характер із чергуванням теплих і холодних періодів.

У цей період можливі регіональні зміни, пов’язані з активністю циклонів і антициклонів, а також із надходженням різних повітряних мас. Зокрема, не виключені й арктичні вторгнення, які можуть спричиняти короткочасні зниження температури.

Тож очікувати стабільно теплої та рівної погоди протягом усього березня не варто. Цього року перший весняний місяць буде мінливим і характеризуватиметься чергуванням як теплих, так і холодних періодів. Але в цілому варто очікувати тепліших днів, адже спостерігається тенденція до підвищення температури.

