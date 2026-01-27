Большинство людей в Украине с нетерпением ждут весны и долгожданного потепления. Ведь украинцы устали от постоянных ударов России по энергетической инфраструктуре. Во многих домах столицы и других городов тепло отсутствует, а электроснабжение осуществляется по аварийным графикам.

Какой будет весна 2026 года и чего ожидать от погоды, читайте в нашем материале.

Какой будет весна 2026 года: прогноз погоды

По среднесрочным прогнозам весна 2026 года в Украине может начаться раньше, чем обычно. Данные сезонных моделей NOAA CFSv2 и ECMWF SEAS5 показывают, что уже с февраля ожидаются положительные температурные аномалии, то есть средняя температура будет выше климатической нормы.

Какой будет весна в 2026 году в Украине:

В целом весна будет мягче, чем обычно, но не следует ожидать стабильного тепла в течение всего сезона.

Погода в конце зимы и в начале весны будет очень переменчивой. Кратковременные оттепели будут сменяться похолоданиями, дожди будут превращаться в мокрый снег и наоборот, а на дорогах будет расти риск гололеда.

На деревьях может образовываться ледяной налет, а температура в разных частях страны будет значительно отличаться из-за влияния различных воздушных масс.

Прогноз погоды на весну 2026 года в Украине

Март, как обычно, останется переходным месяцем. Модели прогнозируют постепенное потепление, более быстрое таяние снега и увеличение количества мягких дней.

Однако короткие вторжения холодного воздуха с севера и востока все еще возможны, и они могут длиться от трех до семи дней.

В такие периоды возможны снегопады или мокрый снег, а температура ночью может опускаться до нуля. То есть даже при общем потеплении отдельные дни еще будут зимними, и погода будет волнообразной, периоды ранней весны будут чередоваться с короткими похолоданиями.

В апреле прогностические модели NOAA и ECMWF указывают на значительное потепление, особенно днем. Солнце быстрее прогревает землю, и разница между температурой днем и ночью становится более заметной.

Вместе с теплом ожидаются более интенсивные осадки, особенно в первой половине месяца. Возможны кратковременные, но сильные дожди, грозы и град. Даже в теплые дни следует быть готовыми к поздним заморозкам, особенно в долинах и низинах после прохождения холодных фронтов.

Из-за быстрого таяния снега и резких перепадов температур возрастает риск локальных подтоплений.

Весна 2026 года в Украине, по прогнозам моделей, станет своеобразным полем битвы между теплыми и холодными воздушными потоками. Атлантические циклоны принесут мягкое и влажное тепло, тогда как континентальные вторжения могут охлаждать отдельные районы.

Из-за этого одна часть страны будет испытывать теплую и дождливую погоду, а другая — короткие зимние волны с мокрым снегом. Именно поэтому даже когда среднемесячная температура будет превышать норму, отдельные дни могут оставаться холодными, с гололедом и снегопадами.

Это среднесрочный прогноз погоды на весну 2026 года, который показывает общие тенденции и аномалии температуры и осадков, а не ежедневную погоду. Например, аномалия +2 °C в феврале означает, что средняя температура месяца будет немного выше нормы, но короткие похолодания все равно возможны. Для планирования лучше следить за обновлениями на 5-7 дней.

Точный прогноз погоды предоставляет Украинский гидрометцентр на 3-7 дней. Именно на такой короткий промежуток времени можно получить наиболее надежную информацию о температуре, осадках, ветре и других погодных явлениях. Среднесрочные прогнозы показывают только общие тенденции и аномалии на месяц или сезон.

Итак, весна 2026 года в Украине обещает быть ранней и теплее обычных показателей, но переменчивой и непредсказуемой.

Кратковременные похолодания, резкие перепады температур, гололед, локальные подтопления и первые весенние грозы сделают сезон нестабильным.

