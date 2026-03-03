Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский, а также премьер-министр Юлия Свириденко во время брифинга по результатам заседания СНБО.

Планы устойчивости для городов Украины

По словам Зеленского, были доклады от всех представителей областей и крупнейших городов Украины.

Президент рассказал, что опыт этой зимы стал основой для дальнейших решений, в частности, обновления защиты для инфраструктуры, логистики, основных энергетических объектов, восстановления после российских ударов и обеспечения дополнительных возможностей энергетики.

Как отметил Зеленский, на заседании СНБО утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева, которому предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов.

– На сегодня Киев был не готов – как и к этой зиме. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждую задачу. Каждый город или община должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и реальной поддержке людей, – утверждает Зеленский.

В то же время президент отметил, что правительство, Министерство обороны, Воздушные силы ВСУ получили необходимые задачи и помогут регионам подготовиться.

Каковы составляющие плана устойчивости

Как объяснила Свириденко, планы устойчивости состоят из четырех компонентов. Среди них – защита объектов критической инфраструктуры вторым и третьим уровнем защиты, строительство дополнительной когенерации, децентрализованное снабжение водой и теплом.

По информации премьер-министра, сумма на реализацию всех планов устойчивости составляет около 215 млрд грн.

Свириденко отметила, что руководство компаний Нафтогаз, Укрэнерго и ОГТС представили планы по защите своих объектов.

– Если мы говорим о когенерации, есть правительственный документ, который определяет стратегическую цель – это 4 ГВт, которые должны быть построены. У нас частично уже объекты обеспечены когенерационными установками. Мы планируем, что до начала отопительного сезона на уровне государства выдадут на плюс 1,5 ГВт. Около 400 мегаватт – это государственные предприятия. И 330 мегаватт выдадут по результатам проведения предварительных конкурсов на распределенную генерацию, – сказала она.

По словам Свириденко, остальное – это бизнес, который может активно присоединиться к строительству когенерационных установок.

Во время заседания СНБО обсуждалось, какие барьеры нужно убрать, чтобы дать стимулы частному сектору активнее строить и развивать когенерацию, резюмировала премьер-министр.

