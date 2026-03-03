Кабмин обновил правила привлечения добровольцев к ПВО: что изменилось
- Кабинет министров упростил процедуру создания групп ПВО в составе добровольческих формирований общин, передав право инициативы непосредственно военным командирам на местах.
- Обновленные правила вводят строгую сертификацию специалистов, возможность привлечения кадров из Сил ТрО и полную интеграцию таких подразделений в систему управления Воздушных сил ВСУ.
Кабинет министров принял изменения в постановление, регулирующее порядок реализации экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны с помощью привлечения добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО).
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины от 3 марта.
Привлечение добровольческих формирований к ПВО
В Минобороны отметили, что это даст возможность усовершенствовать механизмы привлечения добровольцев и повысить общую эффективность противодействия воздушным угрозам на фоне усиления российских воздушных атак.
— Принятый документ устраняет ряд организационных барьеров и детализирует требования к подготовке личного состава, который защищает украинское небо, — говорится в сообщении.
Изменения касаются нескольких ключевых направлений:
- военное командование на местах получило больше полномочий: теперь инициировать создание групп ПВО в составе ДФТО могут непосредственно командиры добровольческих формирований и частей Сил ТрО, а участие руководителей военных администраций в назначении руководителей таких групп больше не является обязательным;
- четкие кадровые критерии: обязательным условием для привлечения в состав вновь созданных групп ПВО является прохождение специализированной подготовки и получение документа об образовании внешнего пилота, мастера или сапера;
- требования к подготовке групп ПВО усиливаются: операторы дронов обязаны иметь сертификат от школ, подконтрольных Минобороны, а для саперов обязательным условием является обучение в профильных учреждениях оборонного или безопасностного сектора с получением государственного удостоверения;
- нехватку кадров в группах ПВО будут компенсировать специалистами Сил территориальной обороны ВСУ: действующие военные смогут временно закрывать вакансии пилотов, мастеров или саперов, пока продолжается подготовка добровольцев;
- все новосозданные группы ПВО будут интегрированы в общую систему противовоздушной обороны ВСУ: оперативное планирование и непосредственное управление их действиями будут осуществлять исключительно Воздушные силы ВСУ через свои органы управления.
Как утверждают в Минобороны, эти изменения устранят бюрократию и дадут командирам необходимую гибкость в управлении подразделениями.
– Реализация нововведений существенно повысит способность местных общин защищать свое воздушное пространство, – говорится в сообщении.
2 марта Кабинет министров разрешил предприятиям критической инфраструктуры создавать собственные группы ПВО и получать для защиты вооружение, которое в настоящее время не используется боевыми подразделениями.