Перед предстоящими выборами в Венгрии Москва и Будапешт спекулируют вопросом военнопленных, делая их частью своей политической пропаганды.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины после заявления о якобы передаче Россией нескольких военнопленных Венгрии.

МИД Украины о пиаре Венгрии на пленных

Украинский МИД обвинил Россию и Венгрию в очередных манипуляциях вопросом военнопленных.

Отмечается, что МИД Украины вызывает поверенного Венгрии из-за сообщения о передаче Россией украинских военнопленных Будапешту.

В МИД подчеркнули, что Киев не получал никакой официальной информации об этом обмене, поэтому будет требовать доступа к возвращенным лицам и достоверным данным.

– Не может не поражать цинизм, когда вопрос освобождения людей делают частью политического пиара перед выборами в Венгрии и разменной монетой в отношениях с Кремлем. Очевидно, что ни Путин, ни нынешнее руководство в Будапеште пределов в цинизме не знает, – говорится в заявлении.

Однако в МИД Украины выразили надежду, что этих людей оставят в покое и позволят им самим выбирать, как дальше жить.

Как подчеркнули в МИД, Украина всегда ставит на первое место интересы защиты своих граждан, независимо от их этнического происхождения.

Настоящие гуманитарные усилия, которые прилагают те государства мира, искренне помогающие Украине освобождать людей из плена и защищающие жизнь, никогда не сопровождаются таким циничным пиаром и политизацией, резюмировали в МИД.

РФ отдает Венгрии пленных украинских военных

4 марта кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто пообещал освободить из российского плена двух украинских военнопленных.

Речь идет о людях, которые одновременно имеют гражданство Украины и Венгрии.

В ответ на решение Путина об освобождении пленных глава МИД Венгрии поблагодарил его на русском языке.

Источник : МЗС

