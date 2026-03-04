Циничный пиар перед выборами: МИД о передаче пленных из РФ в Венгрию
- МИД вызывает венгерского дипломата из-за кулуарных договоренностей Будапешта и Москвы о передаче двух украинских военнопленных с двойным гражданством.
- В МИД подчеркнули, что Киев не получал официальных данных об этом обмене, а действия Путина и Орбана назвали циничным политическим пиаром перед выборами в Венгрии.
Перед предстоящими выборами в Венгрии Москва и Будапешт спекулируют вопросом военнопленных, делая их частью своей политической пропаганды.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины после заявления о якобы передаче Россией нескольких военнопленных Венгрии.
МИД Украины о пиаре Венгрии на пленных
Украинский МИД обвинил Россию и Венгрию в очередных манипуляциях вопросом военнопленных.
Отмечается, что МИД Украины вызывает поверенного Венгрии из-за сообщения о передаче Россией украинских военнопленных Будапешту.
В МИД подчеркнули, что Киев не получал никакой официальной информации об этом обмене, поэтому будет требовать доступа к возвращенным лицам и достоверным данным.
– Не может не поражать цинизм, когда вопрос освобождения людей делают частью политического пиара перед выборами в Венгрии и разменной монетой в отношениях с Кремлем. Очевидно, что ни Путин, ни нынешнее руководство в Будапеште пределов в цинизме не знает, – говорится в заявлении.
Однако в МИД Украины выразили надежду, что этих людей оставят в покое и позволят им самим выбирать, как дальше жить.
Как подчеркнули в МИД, Украина всегда ставит на первое место интересы защиты своих граждан, независимо от их этнического происхождения.
Настоящие гуманитарные усилия, которые прилагают те государства мира, искренне помогающие Украине освобождать людей из плена и защищающие жизнь, никогда не сопровождаются таким циничным пиаром и политизацией, резюмировали в МИД.
РФ отдает Венгрии пленных украинских военных
4 марта кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто пообещал освободить из российского плена двух украинских военнопленных.
Речь идет о людях, которые одновременно имеют гражданство Украины и Венгрии.
В ответ на решение Путина об освобождении пленных глава МИД Венгрии поблагодарил его на русском языке.