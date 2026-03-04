Перед майбутніми виборами в Угорщині Москва та Будапешт спекулюють питанням військовополонених, роблячи їх частиною своєї політичної пропаганди.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України після заяви про нібито передавання Росією декількох військовополонених Угорщині.

МЗС України про піар Угорщини на полонених

Українське МЗС звинуватило Росію та Угорщину в чергових маніпуляціях питанням військовополонених.

Зазначається, що МЗС України викликає повіреного Угорщини через повідомлення про передавання Росією українських військовополонених Будапешту.

У МЗС наголосили, що Київ не отримував жодної офіційної інформації про цей обмін, тому вимагатиме доступу до повернених осіб та достовірних даних.

– Не може не вражати цинізм, коли питання звільнення людей роблять частиною політичного піару перед виборами в Угорщині та розмінною монетою у відносинах з Кремлем. Очевидно, що ні Путін, ні теперішнє керівництво в Будапешті меж в цинізмі не знає, – йдеться у заяві.

Проте у МЗС України висловили сподівання, що цих людей залишать в спокої та дозволять їм самим обирати, як далі жити.

Як наголосили у МЗС, Україна завжди ставить на перше місце інтереси захисту своїх громадян, незалежно від їхнього етнічного походження.

Справжні гуманітарні зусилля, яких докладають ті держави світу, які щиро допомагають Україні звільняти людей з полону і захищати життя, ніколи не супроводжуються такими цинічними піаром і політизацією, резюмували у МЗС.

РФ віддає Угорщині полонених українських військових

4 березня кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто пообіцяв звільнити з російського полону двох українських військовополонених.

Йдеться про людей, які одночасно мають громадянство України та Угорщини.

У відповідь на рішення Путіна щодо звільнення полонених очільник МЗС Угорщини подякував йому російською мовою.

Джерело : МЗС

