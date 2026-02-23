Украина ведет переговоры с РФ об организации очередного обмена пленными. Ожидается, что он будет масштабным и может состояться на этой неделе.

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время Justice Conference.

Когда состоится очередной обмен пленными

На вопрос, можно ли ожидать обмен военнопленными в ближайшее время, Буданов ответил, что над этим ведется работа.

— Мы работаем над этим. Я надеюсь, что все же на этой неделе это произойдет, — сказал глава ОП.

На уточнение о возможных масштабах обмена Буданов отметил, что речь идет о “значительном” количестве людей.

— Значительная цифра. Больше, чем в прошлый раз. Скажем так, — подытожил глава Офиса президента.

Напомним, 20 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни стороны переговоров должны определить дату проведения обмена военнопленными между Украиной и Россией.

5 февраля из российского плена в Украину вернулись 157 граждан. Среди освобожденных были военнослужащие и гражданские. Такое же количество человек украинская сторона передала России.

15 ноября секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о консультациях по возобновлению процесса обменов и освобождения украинских граждан из российского плена при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

