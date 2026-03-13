За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 122 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник нанес 54 авиационных удара – сбросил 191 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 4 151 дрон-камикадзе и осуществил 2 821 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1479-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

