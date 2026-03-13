Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 13 марта 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 122 боевых столкновения.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник нанес 54 авиационных удара – сбросил 191 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 4 151 дрон-камикадзе и осуществил 2 821 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1479-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
