Минулої доби на фронті зафіксовано 122 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 54 авіаційні удари – скинув 191 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4 151 дрон-камікадзе та здійснив 2 821 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1479-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

