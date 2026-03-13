Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 13 березня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 122 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Противник завдав 54 авіаційні удари – скинув 191 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4 151 дрон-камікадзе та здійснив 2 821 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.
Зараз дивляться
Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1479-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.