В условиях войны Укрзализныця продолжает работать, однако пассажирам следует учитывать обновленные правила поездок.

В Укрзализныце предупреждают, что с начала весны ситуация усложнилась из-за усиления атак на транспортную инфраструктуру, поэтому меры безопасности во время поездок пришлось ужесточить.

Действительно ли происходит остановка поездов Укрзализныци во время тревоги и что известно о новых правилах, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Укрзализныця: перевозки во время атак

Как сообщили в Укрзализныце, с начала марта 2026 года компания столкнулась с новой волной ударов по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу. Об этом рассказал председатель правления компании Александр Перцовский. По его словам, характер войны постоянно меняется, поэтому каждая атака заставляет пересматривать условия работы, ужесточать правила безопасности УЗ и быстрее реагировать на риски.

Несмотря на опасность, железнодорожное сообщение не останавливают. Но правила поездок УЗ в условиях атак несколько изменятся. Поезда продолжают курсировать по расписанию, в том числе и в прифронтовые регионы.

По словам Перцовского, работу системы обеспечивает большая команда специалистов — диспетчеры, мониторинговые группы и специалисты по безопасности. Они круглосуточно следят за ситуацией и оперативно реагируют на угрозы.

Что изменится для пассажиров УЗ

Как пояснил руководитель компании, поезда Укрзализныци могут останавливаться во время тревоги. Однако это будет происходить только в случае возникновения опасной ситуации, кроме того, пассажирам может быть объявлена эвакуация. Это не означает, что поезда будут останавливаться при каждой тревоге.

Сейчас чаще всего это происходит на станциях, где есть укрытия, но иногда — прямо на участке между станциями. Такие решения об остановке поездов УЗ во время тревоги и эвакуации принимаются только тогда, когда риск действительно серьезен и необходимо быстро обеспечить безопасность людей.

Чтобы быть готовыми к таким ситуациям, работники поездных бригад проходят специальные тренировки. По данным компании, уже более 4 тысяч сотрудников научились действовать во время эвакуации. Кроме того, вагоны постепенно дооснащают необходимым оборудованием, а персонал регулярно проходит дополнительные обучения.

В связи с этим в Укрзализныце советуют пассажирам более внимательно планировать свои поездки. Особенно это касается пересадок и международных маршрутов — между рейсами стоит оставлять не менее 2–3 часов запаса времени.

Также пассажирам рекомендуют держать под рукой документы и телефон. В случае эвакуации выходить из вагона нужно быстро, без больших чемоданов и лишних вещей, ведь главное — безопасность людей.

Как отмечают в компании, если задержка поезда будет значительной, пассажирам могут предоставить питание. В то же время людям, путешествующим с детьми, советуют иметь при себе воду и легкие перекусы.

Вся актуальная информация о движении поездов, возможных задержках или изменениях в маршрутах поступает пассажирам через push-уведомления в мобильном приложении Укрзализныци.

Атаки на Укрзализныцю усилились

В Минразвития также сообщают, что с начала марта атаки на железнодорожную инфраструктуру усилились. За это время зафиксировано 18 ударов, в среднем до шести атак в сутки, в том числе с применением беспилотников и FPV-дронов.

Только за первые дни месяца было повреждено 41 объект железной дороги. Под ударами оказались локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, ремонтная техника, а также депо и мосты. Больше всего обстрелов фиксируется в районах, расположенных недалеко от линии фронта.

Фото: Укрзализныця

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.