В умовах війни Укрзалізниця продовжує працювати, однак пасажирам варто враховувати оновлені правила подорожей.

В УЗ попереджають, що з початку весни ситуація стала складнішою через посилення атак на транспортну інфраструктуру, тому безпекові заходи під час поїздок довелося посилити.

Чи дійсно відбувається зупинка потягів Укрзалізниці під час тривоги та що відомо про нові правила, читайте в нашому матеріалі.

Укрзалізниця: перевезення під час атак

Як повідомили в Укрзалізниці, від початку березня 2026 року компанія зіткнулася з новою хвилею ударів по залізничній інфраструктурі та рухомому складу. Про це розповів голова правління компанії Олександр Перцовський. За його словами, характер війни постійно змінюється, тож кожна атака змушує переглядати умови роботи, посилювати правила безпеки УЗ та швидше реагувати на ризики.

Попри небезпеку, залізничне сполучення не зупиняють. Але правила подорожей УЗ в умовах атак дещо зміняться. Поїзди продовжують курсувати за розкладом, зокрема і до прифронтових регіонів.

За словами Перцовського, роботу системи забезпечує велика команда фахівців — диспетчери, моніторингові групи та спеціалісти з безпеки. Вони цілодобово стежать за ситуацією та оперативно реагують на загрози.

Що зміниться для пасажирів УЗ

Як пояснив очільник компанії, можлива зупинка потягів Укрзалізниці під час тривоги. Але це відбуватиметься лише у разі виникнення небезпечної ситуації, також пасажирам можуть оголосити евакуацію. Це не означає зупинок під час кожної тривоги.

Зараз найчастіше це відбувається на станціях, де є укриття, але іноді — просто на перегоні між станціями. Такі рішення про зупинку потягів УЗ під час тривоги та евакуацію ухвалюють лише тоді, коли ризик справді серйозний і потрібно швидко подбати про безпеку людей.

Щоб бути готовими до таких ситуацій, працівники поїзних бригад проходять спеціальні тренування. За даними компанії, вже понад 4 тисячі співробітників навчилися діяти під час евакуації. Крім того, вагони поступово дооснащують необхідним обладнанням, а персонал регулярно проходить додаткові навчання.

У зв’язку з цим в Укрзалізниці радять пасажирам уважніше планувати свої поїздки. Особливо це стосується пересадок і міжнародних маршрутів — між рейсами варто залишати щонайменше 2–3 години запасу часу.

Також пасажирам рекомендують тримати поруч документи та телефон. У випадку евакуації виходити з вагона потрібно швидко, без великих валіз і зайвих речей, адже головне — безпека людей.

Як зазначають у компанії, якщо затримка поїзда буде значною, пасажирам можуть надати харчування. Водночас людям, які подорожують із дітьми, радять мати із собою воду та легкі перекуси.

Вся актуальна інформація про рух поїздів, можливі затримки чи зміни в маршрутах надходить пасажирам через push-повідомлення у мобільному додатку Укрзалізниці.

Атаки на Укрзалізницю посилилися

У Мінрозвитку також повідомляють, що з початку березня атаки на залізничну інфраструктуру посилилися. За цей час зафіксували 18 ударів, у середньому до шести атак на добу, зокрема із застосуванням безпілотників і FPV-дронів.

Лише за перші дні місяця було пошкоджено 41 об’єкт залізниці. Під ударами опинилися локомотиви, вантажні та пасажирські вагони, ремонтна техніка, а також депо і мости. Найбільше обстрілів фіксують у районах, які розташовані неподалік лінії фронту.

Фото: Укрзалізниця

Пов'язані теми:

