Дрон РФ атаковал поезд в Николаеве: ранен работник Укрзализныци
Утром 4 марта армия РФ осуществила атаку на поезд в Николаеве.
О последствиях ударов сообщили городской глава Александр Сенкевич, начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Атака на поезд в Николаеве 4 марта: что известно
По данным властей, российские дроны атаковали город утром, когда люди направлялись на работу и учебу.
В результате взрывов в Николаеве 4 марта поврежден объект транспортной инфраструктуры, также возник пожар.
Легкие ранения получил мужчина, его госпитализировали в больницу.
Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, раненый – работник Укрзализныци.
По его информации, российский беспилотник попал в пустой поезд, который прибыл на техническое обслуживание.
Сейчас на месте атаки на поезд в Николаеве работают все необходимые службы, которые ликвидируют последствия атаки.
Также проводится обследование жилого сектора — на данный момент повреждений там не зафиксировано.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1470-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Алексей Кулеба