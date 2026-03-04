Утром 4 марта армия РФ осуществила атаку на поезд в Николаеве.

О последствиях ударов сообщили городской глава Александр Сенкевич, начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Атака на поезд в Николаеве 4 марта: что известно

По данным властей, российские дроны атаковали город утром, когда люди направлялись на работу и учебу.

В результате взрывов в Николаеве 4 марта поврежден объект транспортной инфраструктуры, также возник пожар.

Легкие ранения получил мужчина, его госпитализировали в больницу.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, раненый – работник Укрзализныци.

По его информации, российский беспилотник попал в пустой поезд, который прибыл на техническое обслуживание.

Сейчас на месте атаки на поезд в Николаеве работают все необходимые службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Также проводится обследование жилого сектора — на данный момент повреждений там не зафиксировано.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1470-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Алексей Кулеба

