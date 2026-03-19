В мире растет неопределенность: привычные системы больше не обеспечивают стабильности, прогнозы часто не оправдываются, а безопасность уже не воспринимается как гарантированная.

Рынки остаются нестабильными, внимание аудитории — рассеянным и непредсказуемым, а люди все чаще испытывают истощение и тревогу из-за будущего.

На фоне этих вызовов 23-24 апреля в Киеве участники 19-го Украинского маркетинг-форума обсудят, как действовать в условиях нестабильности и искать новые ориентиры.

Сейчас смотрят

19-й Украинский маркетинг-форум: что нужно знать

Украинский маркетинг-форум — главное ежегодное место встречи сообщества профессионалов, которые предлагают новые идеи, разрабатывают стратегии и продукты и формируют клиентский опыт.

На этой платформе рынок обсуждает повестку дня на завтра и анализирует усвоенные уроки.

Тема 19-го Украинского маркетинг-форума — Путь сквозь темноту. Как жить в поломанном мире.

Украинский маркетинг-форум, отмечает генеральная продюсер форума, владелица ивент-менеджмент-компании IdeasFirst Ирина Бондаренко, уже 19 лет остается местом встречи людей, принимающих сложные решения в бизнесе:

— Это пространство, где ищут новые смыслы и пытаются понять, как двигаться дальше, когда привычные правила перестают работать.

— Помните The Last of Us? Когда старые системы перестают работать, выживают не самые большие, а те, кто скорее понимает, что наступила новая эра. И, возможно, главный вопрос сегодня не в том, как быстро расти, а в том, понимаем ли мы вообще, в какую игру играем теперь, — говорит продюсер Украинского маркетинг-форума, региональный маркетинг-директор Bolt в странах Центральной, Восточной Европы и Азии Сергей Костя.

Среди ключевых тем этого года:

демография нового времени и ее влияние на экономику, потребление и рынки;

общество в контексте войны: смыслы, договоренности, деньги, потребительские решения;

бизнес-стратегии в поломанном мире: оптимизация, выживание, масштабирование, выход на внешние рынки;

исследования Большие и малые вызовы современных украинских маркетинг-директоров;

бизнес-модели рекламного рынка в эпицентре трансформации: от продавцов идей до операторов роста;

как строить внутренние и внешние коммуникации сквозь фоновый негатив;

ИИ в маркетинге: больше не игрушка.

Выступления, дискуссии и дебаты будут проходить на двух сценах. Также на форуме будут большая выставочная зона, вечерняя программа и возможности для нетворкинга.

Организаторы ожидают более 1000 участников офлайн и более 500 зрителей онлайн-трансляции.

Одной из новинок этого года станут два контентно-развлекательных шоу.

В первый день состоятся маркетинговые дебаты, во время которых основатель Aimbulance, CEO и соучредитель Anima.ua Роман Гавриш и писатель, хеппиталист, бизнесмен, основатель благотворительного фонда Життєлюб Гарик Корогодский будут искать ответ на вопрос Любовь к бренду: миф или реальный драйвер роста?

А во второй день форума состоится интеллектуальное авторское шоу Протагонисты, подготовленное эксклюзивно для УМФ актером и сценаристом Евгением Яновичем и соучредителем творческого объединения МУР Александром Хоменко.

Среди спикеров и экспертов Украинского маркетинг-форума 2026 года — стратеги, коммуникационщики, исследователи и бизнес-практики — всего на форуме выступит более 70 спикеров. Своими идеями на событии поделятся:

Евгений Глибовицкий, генеральный директор Института фронтира;

Кристина Бондаренко, начальница отдела коммуникации Третьего армейского корпуса;

Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research и агентства Corestone Group;

Татьяна Лукинюк, генеральный менеджер Google Украина;

Ксения Сикорская, маркетинг-директор ПУМБ;

Максим Саваневский, вице-президент по развитию бизнеса милтек-компании Четвертый Закон, управляющий партнер компании plusone social impact;

Игорь Блистив, маркетинг-директор и директор по инновациям компании Kormotech;

Кирилл Тышкевич, CEO ISD Group и агентства HASHTAG;

Олег Косс, основатель сервис-дизайн агентства Lanka.CX;

Ольга Мазурок, директор по маркетингу Nova Post Europe;

Владислав Полонский, основатель и CEO креативного маркетингового агентства Rockets. Growth R&D;

Сергей Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанка;

Юлия Буцик, директор по маркетингу косметической компании ProCare;

Олеся Жулинская, руководитель направления по связям с общественностью и коммуникациям ПриватБанка;

Валерия Толочина, Global Chief Marketing Officer MEGOGO, и другие.

Фото: Украинский маркетинг-форум

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.