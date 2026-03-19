У світі зростає невизначеність: звичні системи більше не забезпечують стабільності, прогнози часто не справджуються, а безпека вже не сприймається як гарантована.

Ринки залишаються нестабільними, увага аудиторії — розпорошеною та непередбачуваною, а люди дедалі частіше відчувають виснаження й тривогу через майбутнє.

На тлі цих викликів 23–24 квітня у Києві учасники 19 Українського маркетинг-форуму обговорять, як діяти в умовах нестабільності та шукати нові орієнтири.

19-1 Український маркетинг-форум: що треба знати

Український маркетинг-форум — головне щорічне місце зустрічі спільноти професіоналів, які пропонують нові ідеї, розробляють стратегії та продукти і формують клієнтський досвід.

На цій платформі ринок обговорює порядок денний на завтра та аналізує засвоєні уроки.

Тема цьогорічного 19-го Українського маркетинг-форуму — Шлях крізь темряву. Як жити у поламаному світі.

Український маркетинг-форум, наголошує генеральна продюсерка форуму, власниця івент-менеджмент-компанії IdeasFirst Ірина Бондаренко, уже 19 років залишається місцем зустрічі людей, які ухвалюють складні рішення у бізнесі:

— Це простір, де шукають нові сенси і намагаються зрозуміти, як рухатися далі, коли звичні правила перестають працювати.

— Пам’ятаєте The Last of Us? Коли старі системи перестають працювати, виживають не найбільші, а ті, хто швидше розуміє, що настала нова ера. І, можливо, головне питання сьогодні не в тому, як швидко зростати, а в тому, чи розуміємо ми взагалі, в яку гру граємо тепер, — говорить продюсер Українського маркетинг-форуму, регіональний маркетинг-директор Bolt у країнах Центральної, Східної Європи та Азії Сергій Костя.

Серед ключових тем цьогоріч:

демографія нового часу та її вплив на економіку, споживання і ринки;

суспільство в контексті війни: сенси, домовленості, гроші, споживчі рішення;

бізнес-стратегії у поламаному світі: оптимізація, виживання, масштабування, вихід на зовнішні ринки;

дослідження Великі й малі виклики сучасних українських маркетинг-директорів;

бізнес-моделі рекламного ринку в епіцентрі трансформації: від продавців ідей до операторів зростання;

як будувати внутрішні та зовнішні комунікації крізь фоновий негатив;

ШІ в маркетингу: більше не іграшка.

Виступи, дискусії та дебати триватимуть на двох сценах. Також на форумі буде велика виставкова зона, вечірня програма та можливості для нетворкінгу.

Організатори очікують понад 1000 учасників офлайн та понад 500 глядачів онлайн-трансляції.

Однією з новинок цьогоріч стануть два контентно-розважальні шоу.

У перший день відбудуться маркетингові дебати, під час яких засновник Aimbulance, CEO та співзасновник Anima.ua Роман Гавриш та письменник, хеппіталіст, бізнесмен, засновник благодійного фонду Життєлюб Гарік Корогодський шукатимуть відповідь на запитання Любов до бренду: міф чи реальний драйвер зростання?

А в другий день форуму відбудеться інтелектуальне авторське шоу Протагоністи, підготовлене ексклюзивно для УМФ актором та сценаристом Євгеном Яновичем та співзасновником творчого об’єднання МУР Олександром Хоменком.

Серед спікерів та експертів Українського маркетинг-форуму 2026 року — стратеги, комунікаційники, дослідники та бізнес-практики – загалом на форумі виступить понад 70 спікерів. Своїми ідеями на події поділяться:

Євген Глібовицький, генеральний директор Інституту фронтиру;

Христина Бондаренко, начальниця відділу комунікації Третього армійського корпусу;

Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research та агенції Corestone Group;

Тетяна Лукинюк, генеральна менеджерка Google Україна;

Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ;

Максим Саваневський, віцепрезидент з розвитку бізнесу мілтек-компанії Четвертий Закон, керівний партнер компанії plusone social impact;

Ігор Блистів, маркетинг-директор та директор з інновацій компанії Kormotech;

Кирило Тишкевич, CEO ISD Group та агенції HASHTAG;

Олег Косс, засновник сервіс-дизайн агенції Lanka.CX;

Ольга Мазурок, директорка з маркетингу Nova Post Europe;

Владислав Полонський, засновник та CEO креативної маркетингової агенції Rockets. Growth R&D;

Сергій Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанку;

Юлія Буцик, директорка з маркетингу косметичної компанії ProCare;

Олеся Жулинська, керівниця напряму зі зв’язків із громадськістю та комунікацій ПриватБанку;

Валерія Толочина, Global Chief Marketing Officer MEGOGO, та інші.

Фото: Український маркетинг-форум

