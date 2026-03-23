Отопительный сезон в Днепропетровской области, несмотря на военные вызовы и регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру, прошел стабильно в большинстве общин. А в Днепре уже готовятся к следующему отопительному сезону.

Что известно о завершении отопительного сезона в Днепре

Об итогах зимы рассказали во время брифинга в Днепропетровской областной военной администрации.

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства ОВА Елена Засикан подчеркнула, что сезон стал одним из самых сложных за современную историю региона. Наибольшие трудности возникали во время сильных морозов, когда из-за отключения электроэнергии в части домов фиксировались перебои с теплоснабжением.

Основной задачей тогда было не допустить размораживания систем отопления. Аварийные бригады работали непрерывно, оперативно ликвидируя последствия отключений электроэнергии.

Отдельно во время брифинга подчеркнули сложную ситуацию в Зеленодольской общине. Из-за обстрелов более сотни домов остались без централизованного теплоснабжения.

Для поддержки жителей был введен пониженный тариф на электроэнергию. В целом с начала года область пережила два масштабных блэкаута. В настоящее время продолжают действовать стабилизационные графики почасовых отключений.

К стабилизации ситуации присоединились и международные партнеры. Область получила генераторы и оборудование от международных доноров, что позволило поддержать работу коммунальных предприятий в критические моменты.

В городе уже началась подготовка к сезону. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

Он вспомнил события ноября 2022 года, когда массированные атаки вызвали масштабный блэкаут по всей стране и создали реальную угрозу коллапса городских сетей. По его словам, город тогда смог выстоять благодаря системной подготовке, работе коммунальных служб и значительным финансовым ресурсам.

Филатов подчеркнул, что ответственность городских властей — обеспечить горожан водой и теплом, поэтому подготовка к следующей зиме стартует сразу после завершения предыдущей. Уже проводятся совещания и анализируются слабые места системы.

Дата окончания отопительного сезона в Днепре в 2026 году

В Днепре официально утвердили дату окончания отопительного сезона. 18 марта 2026 года мэр города Борис Филатов подписал распоряжение об окончании отопительного сезона 2025–2026 годов.

Согласно документу, Коммунальному предприятию Теплоэнерго Днепровского городского совета и другим организациям, эксплуатирующим котельные и тепловые сети города, разрешено завершить отопительный сезон с 20 марта в связи с ожидаемым повышением среднесуточной температуры воздуха.

