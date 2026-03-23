В этом году зима в Украине оказалась суровой. Морозы, погодные колебания и российские обстрелы создали сложности для систем отопления, и в некоторых регионах жители по несколько дней оставались без тепла.

Когда отключат отопление в Кривом Роге в 2026 году, читайте в нашем материале.

Что известно о завершении отопительного сезона в Кривом Роге

В Украине завершение отопительного сезона не привязано к конкретным датам и определяется погодными условиями. По словам вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, ресурсов для стабильного прохождения сезона хватает.

Кулеба подчеркнул, что решения будут приниматься с учетом температуры воздуха. Он отметил, что благодаря работе премьер-министра и первого вице-премьера есть достаточные ресурсы для завершения сезона не по календарю, а в соответствии с температурным режимом. Сейчас облэнерго готовы продолжать отопление до 15 апреля, ориентируясь на погодные условия.

Министр также сообщил, что недавно была проведена проверка запасов ресурсов и все готово для того, чтобы стабильно завершить текущий отопительный сезон.

Известна ли дата окончания отопительного сезона в Кривом Роге

Согласно Правилам предоставления услуг по централизованному отоплению (постановление КМУ №830), отопительный период заканчивается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех дней подряд превышает +8°C. То есть четкой календарной даты нет, и все зависит от погодных условий конкретного года.

В Кривом Роге 23 марта завершился отопительный сезон. Решение о завершении отопительного сезона приняла Криворожская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при исполкоме городского совета.

В Криворожской теплоцентрали сообщили, что этот период стал одним из самых сложных за последние годы, ведь город не раз сталкивался с последствиями обстрелов и перебоями с электроснабжением.

Несмотря на это, тепловикам удавалось каждый раз восстанавливать подачу тепла и поддерживать работу системы для тысяч домов. Решение о завершении сезона было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Для работников теплоцентрали эта зима стала настоящим испытанием. Предприятие функционировало в сложных условиях, но смогло обеспечить стабильное теплоснабжение. Подготовка к холодам также проходила непросто, однако благодаря поддержке Группы Нафтогаз и помощи ремонтных бригад из разных регионов Украины город удалось должным образом подготовить к отопительному периоду.

В течение сезона обстрелы неоднократно влияли на работу котельных — из-за отключения электроэнергии они вынуждены были временно останавливаться. В таких ситуациях специалисты действовали максимально оперативно: подключали оборудование к резервным источникам питания, в частности дизельным генераторам, и постепенно восстанавливали работу сетей.

Бригады работали непрерывно, фактически в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома горожан. В большинстве случаев это удавалось сделать менее чем за сутки.

По завершении сезона предприятие уже приступает к подготовке к следующей зиме. При поддержке Группы Нафтогаз планируется провести ремонт и модернизацию оборудования и тепловых сетей.

В то же время управляющие компании, ОСМД и ЖСК должны позаботиться о подготовке внутридомовых систем и оформлении необходимых актов готовности.

Также на теплоцентрали подчеркивают важность своевременной оплаты услуг теплоснабжения или заключения договоров о реструктуризации долгов, ведь это напрямую влияет на качественную подготовку города к следующему отопительному сезону.

