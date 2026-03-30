Мобилизация является основным источником пополнения войск. Армия по-прежнему испытывает потребность в мотивированных и качественно подготовленных специалистах. Если два года назад ключевым дефицитом были боеприпасы, то сегодня в первую очередь нужны люди.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту и международному обозревателю телеканала ICTV Владимиру Рунцу, комментируя вопрос мобилизации в Украине.

Сырский о подходах к мобилизации в Украине

По словам Сырского, если два года назад командирам на фронте были нужны снаряды и ракеты, то сейчас они просят о подготовленных людях и обученных военнослужащих, готовых выполнять свой долг.

Сырский отметил, что мобилизация – это основной источник пополнения потребностей Вооруженных сил Украины.

По его мнению, главная задача заключается в том, чтобы этот процесс проходил как можно комфортнее для тех людей, которых мобилизуют в армию. Он подчеркнул, что не должно быть нарушений законодательства и в тех процедурах, которые применяются при проведении мобилизации.

Оценивая мобилизацию в Украине, Сырский отметил, что боится быть необъективным. Однако он оценил этот процесс на семь из 10.

– На уровне, наверное, шесть-семь, где-то так, – отметил он.

По словам Сырского, ему хотелось бы, чтобы в армию поступали именно мотивированные люди, которые не покидают воинскую часть и выполняют поставленные задачи, а также повышение качества подготовки.

