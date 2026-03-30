Мобілізація є основним джерелом для поповнення війська. Армія все ще відчуває потребу у мотивованих та якісно підготовлених фахівцях. Якщо два роки тому ключовим дефіцитом були снаряди, то сьогодні першочергово потрібні люди.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю спеціальному кореспонденту та міжнародному оглядачу телеканалу ICTV Володимиру Рунцю, коментуючи питання мобілізації в Україні.

Сирський про підходи до мобілізації в Україні

За словами Сирського, якщо два роки тому командирам на фронті були потрібні снаряди та ракети, то зараз вони просять про підготовлених людей та навчених військовослужбовців, які готові виконувати свій обов’язок.

Сирський зазначив, що мобілізація – це основне джерело поповнення потреб Збройних сил України.

На його думку, головне завдання полягає в тому, щоб цей процес відбувався як можна комфортніше для тих людей, яких мобілізують до армії. Він наголосив, що не має бути порушень законодавства та в тих процедурах, які застосовуються під час проведення мобілізації.

Оцінюючи мобілізацію в Україні, Сирський зазначив, що боїться бути необ’єктивним. Проте він оцінив зараз цей процес на сім з 10.

– На рівні, напевно, шість-сім, десь так, – зазначив він.

За словами Сирського, він хотів би, щоб до армії надходили саме вмотивовані люди, які не покидають військову частину і виконують поставлені завдання, а також більше якості підготовки.

Пов'язані теми:

