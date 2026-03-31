В ночь на 31 марта (с 18:00 30 марта) российский враг атаковал Украину 289 ударными дронами типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину 31 марта

Враг запускал ударные дроны из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из населенного пункта Гвардейское, что в оккупированном Крыму.

Сейчас смотрят

Около 200 беспилотников — это иранские Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 267 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

К сожалению, зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в шести локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 497-е сутки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.