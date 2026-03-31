У ніч на 31 березня (з 18:00 30 березня) російський ворог атакував Україну 289 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну 31 березня

Запускав ворог ударні дрони з напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з населеного пункту Гвардійське, що в окупованому Криму.

Близько 200 безпілотників — це іранські Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та придушено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

На жаль, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на шести локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 497-му добу.

