За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 157 боевых столкновений. Враг применил 37 ракет и сбросил 260 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты задействовали 10 491 дрон-камикадзе и осуществили 3 850 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 4 апреля 2026 года

Ситуация в Украине на 4 апреля 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 7 авиационных ударов с применением 18 КАБ, осуществил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 21 — с применением РСЗО. Зафиксировано три боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал пять раз в районах Старицы, Красного Первого и в сторону Цегельного, Вильчи.

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На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Кившаровки, Новоосинового, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал дважды, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Дибровы и Новосергиевки.

На Славянском направлении ВСУ остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Рай-Александровки, Платоновки и недалеко от Звановки.

На Краматорском направлении противник не проводил активных наступательных действий.

На Константиновском направлении противник совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Новопавловки, Кучерового Яра, Константиновки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергиевка, Удачное, Муравка, Новониколаевка, Новоподогороднее, Новопавловка, Мирноград, Покровск, Молодецкое и Новый Донбасс.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сичневое, Злагода, Новогригоровка, Красногорское, Степовое и Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Еленокстантиновка, Варваровка, Зеленое и в сторону Доброполья, Прилук, Горного, Чаривного, Зализничного, Цветкового.

Потери врага в войне на 4 апреля 2026

личного состава – около 1 302 370 (+1 110) человек,

танков – 11 835 (+2) ед.,

боевых бронированных машин – 24 344 (+4) ед.,

артиллерийских систем – 39 378 (+85) ед.,

РСЗО – 1 716 (+3) ед.,

средств ПВО – 1 338 ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 350 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 217 016 (+2 387) ед.,

крылатых ракет – 4 517 (+26) ед.,

кораблей / катеров – 33 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 87 149 (+199) ед.,

специальной техники – 4 109 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 501-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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