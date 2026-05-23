Согласно украинскому законодательству, право на отсрочку от мобилизации даже в период военного положения имеют мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей.

Факты ICTV расспросили юристов, как это выглядит на практике.

Согласно ст. 23 закона Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке, на отсрочку имеют право женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

По закону, право на отсрочку имеют женщины и мужчины, воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет, если второй родитель: умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы.

Также право на отсрочку есть, когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце ребенка в Книге регистрации рождений внесли на основании ч. 1 статьи 135 Семейного кодекса Украины (если отцовство не установлено).

То есть право на отсрочку теряется, если второй родитель не участвует в воспитании ребенка по основаниям, не описанным в норме закона.

Мобилизация отцов-одиночек

Член Ассоциации юристов Украины, практикующий юрист в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко в комментарии Фактам ICTV рассказал, если жена захочет предоставить своему мужу право на отсрочку, создав иллюзию, что он самостоятельно воспитывает ребенка, то в таком случае лишение родительских прав осуществляется исключительно на основании решения суда с соответствующим заключением органов опеки и попечительства.

При каких условиях могут мобилизовать отца-одиночку

Если у мужчины есть право на отсрочку и оно должным образом оформлено, то мобилизовать его могут исключительно по добровольному согласию, отметил Антон Ревенко.

Если отцу-одиночке пришла повестка

По словам юриста, если у отца-одиночки не оформлена отсрочка и ему вручили повестку, тогда мужчине необходимо явиться в ТЦК с соответствующим пакетом документов, подтверждающим его права на отсрочку в соответствии с постановлением правительства №560 и оформить отсрочку.

Нужно ли обращаться в ТЦК и как оформить отсрочку в Резерв+

Как рассказала на портале Юристы.ua юрист Галина Токмач, с 1 ноября 2025 года процедура подачи заявления на оформление новой отсрочки значительно упростилась. По ее словам, теперь граждане могут подать заявление онлайн через приложение Резерв+ или обратиться офлайн в ближайший ЦНАП.

Юрист объясняет, что центры предоставления административных услуг в этой процедуре не принимают решений об отсрочке — их функция заключается лишь в приеме и передаче документов в территориальный центр комплектования. Именно ТЦК и СП в дальнейшем рассматривает материалы и принимает окончательное решение.

Также она отмечает, что во многих случаях обращение к адвокату не является обязательным, поскольку алгоритм подачи стал более стандартизированным и доступным для самостоятельного оформления через государственные сервисы.

Что касается оснований для отсрочки, в частности для опекунов, она указывает, что право может предоставляться в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Перечень необходимых документов зависит от конкретной ситуации, но обычно включает:

решение суда или органа местного самоуправления об установлении опеки или попечительства;

документы, подтверждающие статус детей, лишенных родительской опеки (свидетельства о смерти родителей, решение суда о лишении родительских прав и т. п.);

свидетельства о рождении детей;

паспорт, РНОКПП и военно-учетные документы (бумажные или электронный вариант в Резерв+).

Кроме того, она отмечает, что дополнительным основанием для отсрочки может служить пункт 3 этой же статьи — как лицо, на иждивении которого находятся трое и более несовершеннолетних детей.

В таком случае может потребоваться подтверждение семейного статуса, в частности, брак с матерью ребенка или решение суда об установлении факта совместного проживания одной семьей без регистрации брака.

