Били по Охматдету и Мариуполю: Зеленский ввел санкции против 127 российских оккупантов
- Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций против РФ.
- Санкции охватывают 127 командиров российских подразделений, причастных к ударам по гражданской инфраструктуре Украины, а также 29 суден, используемых для военных перевозок РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкционные пакеты, включающие российских военных, ответственных за ракетные удары по Украине, и морские суда, используемые для военных перевозок России.
Об этом говориться на сайте Офиса президента Украины.
Санкции против РФ: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по двум санкционным пакетам, направленным на лиц и структуры, причастные к ведению войны против Украины.
Первый пакет предусматривает ограничения против 127 российских военнослужащих, причастных к ракетным ударам по Украине, в том числе по критической инфраструктуре и гражданским объектам.
Санкции включают командиров подразделений дальней авиации Воздушно-космических сил РФ, применивших более 4 100 крылатых ракет воздушного базирования X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 и аэробалистических ракет Кинжал.
— Они наносили удары по детской больнице Охматдет в Киеве 8 июля 2024 года и многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025 года, что привело к гибели 38 человек, среди которых восемь детей. Среди них и те, кто наносил удары с использованием ФАБ-1 500 и ФАБ-3 000 по Мариуполю в марте 2022 года, — говорится в сообщении.
Также под ограничения попали командиры ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск ВС РФ, совершивших более 1 100 атак на Украину, применив крылатые ракеты наземного базирования Искандер-К и баллистические ракеты Искандер-М.
Целью таких ударов была критическая и гражданская инфраструктура по всей территории Украины.
В частности, среди атак удар 5 октября 2023 года по кафе-магазину в селе Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 59 человек. Также речь идет об обстреле центральной части Сум с 35 жертвами и ракетном ударе по Чернигову 17 апреля 2024 года, когда погибли 18 человек и еще 78 получили ранения.
Второй пакет касается 29 морских торговых судов, которые привлечены к перевозке военных грузов для России.
По данным Офиса президента, их привлекают к регулярной перевозке больших объемов вооружений, боеприпасов, военной техники и личного состава Министерства обороны России.
Большинство этих судов уже находятся под санкциями США, ЕС и Великобритании, а Украина будет работать над синхронизацией ограничений с международными партнерами.
Советник-уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что новые ограничения преследуют цель усложнить поставки вооружений для российской армии и повысить цену агрессии для РФ.
Напомним, 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против РФ и Беларуси.
Он назвал вполне законными и справедливыми направлениями дальнобойных санкций Украины нефтяную отрасль, военную логистику и производство России.