Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкционные пакеты, включающие российских военных, ответственных за ракетные удары по Украине, и морские суда, используемые для военных перевозок России.

Об этом говориться на сайте Офиса президента Украины.

Санкции против РФ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по двум санкционным пакетам, направленным на лиц и структуры, причастные к ведению войны против Украины.

Первый пакет предусматривает ограничения против 127 российских военнослужащих, причастных к ракетным ударам по Украине, в том числе по критической инфраструктуре и гражданским объектам.

Санкции включают командиров подразделений дальней авиации Воздушно-космических сил РФ, применивших более 4 100 крылатых ракет воздушного базирования X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 и аэробалистических ракет Кинжал.

— Они наносили удары по детской больнице Охматдет в Киеве 8 июля 2024 года и многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025 года, что привело к гибели 38 человек, среди которых восемь детей. Среди них и те, кто наносил удары с использованием ФАБ-1 500 и ФАБ-3 000 по Мариуполю в марте 2022 года, — говорится в сообщении.

Также под ограничения попали командиры ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск ВС РФ, совершивших более 1 100 атак на Украину, применив крылатые ракеты наземного базирования Искандер-К и баллистические ракеты Искандер-М.

Целью таких ударов была критическая и гражданская инфраструктура по всей территории Украины.

В частности, среди атак удар 5 октября 2023 года по кафе-магазину в селе Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 59 человек. Также речь идет об обстреле центральной части Сум с 35 жертвами и ракетном ударе по Чернигову 17 апреля 2024 года, когда погибли 18 человек и еще 78 получили ранения.

Второй пакет касается 29 морских торговых судов, которые привлечены к перевозке военных грузов для России.

По данным Офиса президента, их привлекают к регулярной перевозке больших объемов вооружений, боеприпасов, военной техники и личного состава Министерства обороны России.

Большинство этих судов уже находятся под санкциями США, ЕС и Великобритании, а Украина будет работать над синхронизацией ограничений с международными партнерами.

Советник-уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что новые ограничения преследуют цель усложнить поставки вооружений для российской армии и повысить цену агрессии для РФ.

Напомним, 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против РФ и Беларуси.

Он назвал вполне законными и справедливыми направлениями дальнобойных санкций Украины нефтяную отрасль, военную логистику и производство России.

Источник : Офіс президента

