Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил, что время играет не в пользу России, а военные потери и экономические проблемы все сильнее давят на кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Каупо Росина.

Потери РФ в войне

По его словам, уже в ближайшие месяцы Москва может утратить возможность вести переговоры с позиции силы.

— В ближайшие четыре-пять месяцев у Путина может уже не остаться возможности вести переговоры с позиции силы… Время не в пользу России, — заявил Каупо Росин.

В интервью телеканалу CNN Росин подчеркнул, что в Кремле больше не говорят о «тотальной победе», ведь ситуация на фронте для российской армии усложняется. По оценкам эстонской разведки, Россия ежемесячно теряет десятки тысяч военных убитыми, а темпы продвижения фактически остановились.

За два года российские войска продвигались в среднем на 70 метров в сутки, при этом ежедневно гибло или получало ранения около 1 000 солдат. А в этом году даже эти мизерные успехи остановились.

— Россияне теряют 15–20 тыс. солдат в месяц погибшими. Не ранеными, а погибшими, — заявил на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио.

По данным Министерства обороны Украины, в апреле 35 203 российских солдата погибли или получили тяжелые ранения.

Каупо Росин отметил, что война все больше переходит в формат противостояния с использованием дронов, из-за чего обе стороны пока не способны осуществить масштабный прорыв на фронте. В то же время Украина повышает эффективность перехвата российских беспилотников, в частности типа Shahed.

Проблемы в РФ

По мнению Росина, единственным способом для России активизировать наступление могла бы стать новая волна принудительной мобилизации. Однако такой шаг, по его словам, создает серьезные риски для внутренней стабильности в стране, чего в Кремле стараются избегать после негативной реакции общества на мобилизацию резервистов в 2022 году.

С тех пор набор в ряды ВС РФ переложили на плечи региональных правительств, которые предлагали выплаты и другие льготы тем, кто записывался. Но выплаты начали сокращать, поскольку российская экономика не справляется.

– Если бы россияне смогли мобилизовать еще несколько сотен тысяч человек на поле боя, это стало бы проблемой для Украины. Но такой шаг создал бы дополнительные риски для внутренней стабильности Кремля, — сказал Росин.

Отдельно глава эстонской разведки обратил внимание на проблемы российской экономики. Он подчеркнул, что западные санкции, огромные расходы на войну и украинские удары по нефтеперерабатывающей и энергетической инфраструктуре РФ наносят Москве миллиардные убытки. По его словам, война все сильнее ощущается и внутри самой России.

Росин также заявил, что Кремль опасается роста нестабильности из-за военных, которые возвращаются с фронта с психологическими травмами и склонностью к насилию.

В то же время сейчас он не видит предпосылок для массовых протестов в России. Потому что в настоящее время общество очень тщательно контролируется спецслужбами.

Несмотря на это, глава эстонской разведки убежден, что Владимир Путин не откажется от своих целей в отношении Украины и будет и в дальнейшем пытаться давить на Киев как военными, так и политическими методами.

По словам Росина, россияне будут пытаться сделать следующую зиму такой же тяжелой, как в этом году, а то и тяжелее.

Источник : CNN

