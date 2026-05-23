Утром 23 мая российский дрон атаковал служебный автомобиль группы реагирования патрульной полиции в городе Новгород-Северский Черниговской области.

В результате удара пострадали трое правоохранителей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Сейчас смотрят

Атака на полицейских в Новгород-Северском: что известно

По данным Национальной полиции Украины, российский дрон попал по машине правоохранителей в Новгород-Северском около 11:00.

В этот период полицейские совершали патрулирование города.

В результате атаки на служебный автомобиль трое сотрудников группы реагирования патрульной полиции Новгород-Северского районного отдела получили ранения.

Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в результате атаки поврежден сам автомобиль.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черниговской области сообщили об открытии уголовного производства по факту совершения военного преступления (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 23 мая вражеский беспилотник атаковал траурную колонну на окраине города Сумы.

В результате удара пострадали девять человек, один из которых скончался в больнице.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.