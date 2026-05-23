На Черниговщине российский дрон атаковал авто полиции: ранены правоохранители
Утром 23 мая российский дрон атаковал служебный автомобиль группы реагирования патрульной полиции в городе Новгород-Северский Черниговской области.
В результате удара пострадали трое правоохранителей.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Атака на полицейских в Новгород-Северском: что известно
По данным Национальной полиции Украины, российский дрон попал по машине правоохранителей в Новгород-Северском около 11:00.
В этот период полицейские совершали патрулирование города.
В результате атаки на служебный автомобиль трое сотрудников группы реагирования патрульной полиции Новгород-Северского районного отдела получили ранения.
Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Также в результате атаки поврежден сам автомобиль.
В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черниговской области сообщили об открытии уголовного производства по факту совершения военного преступления (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, 23 мая вражеский беспилотник атаковал траурную колонну на окраине города Сумы.
В результате удара пострадали девять человек, один из которых скончался в больнице.