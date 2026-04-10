Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 10 апреля: ВСУ уничтожили 1 130 оккупантов и 45 артсистем
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали 1 130 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 10 апреля 2026 года
- личного состава — около 1 308 670 (+1 130);
- танков — 11 848 +(1);
- боевых бронированных машин — 24 375 (+5);
- артиллерийских систем — 39 734 (+45);
- РСЗО — 1 724;
- средств ПВО — 1 341;
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 229 771 (+2 232) ед,
- крылатых ракет — 4 517 ед,
- кораблей и катеров — 33 ед,
- подводных лодок — 2 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 88 515 (+183);
- специальной техники — 4 119.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 507-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
