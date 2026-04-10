За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали 1 130 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 10 апреля 2026 года

личного состава — около 1 308 670 (+1 130);

танков — 11 848 +(1);

боевых бронированных машин — 24 375 (+5);

артиллерийских систем — 39 734 (+45);

РСЗО — 1 724;

средств ПВО — 1 341;

самолетов — 435;

вертолетов — 350;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 229 771 (+2 232) ед,

крылатых ракет — 4 517 ед,

кораблей и катеров — 33 ед,

подводных лодок — 2 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 88 515 (+183);

специальной техники — 4 119.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 507-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

