За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали 1 130 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 10 апреля 2026 года

  • личного состава — около 1 308 670 (+1 130);
  • танков — 11 848 +(1);
  • боевых бронированных машин — 24 375 (+5);
  • артиллерийских систем — 39 734 (+45);
  • РСЗО — 1 724;
  • средств ПВО — 1 341;
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 229 771 (+2 232) ед,
  • крылатых ракет — 4 517 ед,
  • кораблей и катеров — 33 ед,
  • подводных лодок — 2 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 88 515 (+183);
  • специальной техники — 4 119.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 507-е сутки.

Читайте также
Карта боевых действий на 10 апреля 2026 года — ситуация на фронте
