Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували 1 130 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 10 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 308 670 (+1 130);

танків – 11 848 +(1);

бойових броньованих машин – 24 375 (+5);

артилерійських систем – 39 734 (+45);

РСЗВ – 1 724;

засобів ППО – 1 341;

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 229 771 (+2 232) од.,

крилатих ракет – 4 517 од.,

кораблів та катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 88 515 (+183);

спеціальної техніки – 4 119.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 507-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

