Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували 1 130 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 10 квітня 2026 року

  • особового складу – близько 1 308 670 (+1 130);
  • танків – 11 848 +(1);
  • бойових броньованих машин – 24 375 (+5);
  • артилерійських систем – 39 734 (+45);
  • РСЗВ – 1 724;
  • засобів ППО – 1 341;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 229 771 (+2 232) од.,
  • крилатих ракет – 4 517 од.,
  • кораблів та катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 88 515 (+183);
  • спеціальної техніки – 4 119.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 507-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

