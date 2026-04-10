Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 10 квітня: ЗСУ знищили 1 130 окупантів та 45 артсистем
Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували 1 130 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 10 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 308 670 (+1 130);
- танків – 11 848 +(1);
- бойових броньованих машин – 24 375 (+5);
- артилерійських систем – 39 734 (+45);
- РСЗВ – 1 724;
- засобів ППО – 1 341;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 229 771 (+2 232) од.,
- крилатих ракет – 4 517 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 88 515 (+183);
- спеціальної техніки – 4 119.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 507-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 10 квітня 2026 – ситуація на фронті
