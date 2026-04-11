Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил позиции украинских военных в Запорожском направлении. Речь идет о 65-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

По результатам поездки он опубликовал авторскую колонку на Daily Mail, где описал жизнь военных и гражданских в прифронтовых населенных пунктах.

Репортаж Бориса Джонсона о войне в Украине

В репортаже Джонсон рассказывает о постоянных угрозах от ударов дронов и разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе магазинов, жилых домов и общественных объектов в прифронтовых селах.

Он также описывает работу украинских военных и местных жителей, вынужденных адаптироваться к условиям постоянной опасности.

— Причина, почему я приехал в Запорожье, состоит в том, что Путин так отчаянно пытается – и не может – захватить его. Он хочет этого, потому что это важный областной центр, большой и элегантный город на Днепре с огромной, но сейчас недействующей гидроэлектростанцией, – рассказал в репортаже экс-премьер.

Отдельно Джонсон отмечает работу украинских военных, вынужденных быстро передвигаться, избегать открытых участков и постоянно следить за небом.

По его словам, главную опасность представляют именно дроны, которые могут появиться в любой момент и атаковать цели с высокой точностью.

Критика Запада и призыв к усилению поддержки Украины

В своем репортаже Борис Джонсон проводит параллели между войной в Украине и событиями на Ближнем Востоке. По его словам, мир недооценивает связь между этими войнами.

— Это два фронта одной и той же войны, – сказал он.

В своем материале Джонсон отмечает, что Запад сейчас противостоит союзу России и Ирана, который, по его словам, поддерживается Китаем.

В то же время он отмечает, что война в Украине более понятна с моральной точки зрения и имеет более четкие цели для западных стран. По его мнению, этот конфликт также потенциально легче выиграть.

После общения с украинскими военными на передовой он обратил внимание на их усталость и стремление к завершению войны, в то же время раскритиковав недостаточный уровень поддержки Украины со стороны Запада.

— Мы делаем недостаточно. Мы не даем украинцам необходимое оборудование – ракеты большой дальности – чтобы уничтожить фабрики беспилотников или базы, с которых россияне запускают бомбардировщики. Нет смысла нам, европейцам, винить Трампа, когда мы все вместе имеем сотни миллиардов замороженных активов Путина, которые, очевидно, следует разморозить и использовать для помощи Украине, – написал Борис Джонсон.

Он отметил, что украинские военные продолжают борьбу в условиях нехватки современного вооружения, в частности, средств противовоздушной обороны и дальнобойных систем.

— Мы правы, когда говорим, что украинцы воюют за всех нас – почему тогда, черт возьми, мы до сих пор не даем им необходимой поддержки?, – подытожил свой репортаж экспремьер.

В 65-й отдельной механизированной бригаде ВСУ отметили, что визит Бориса Джонсона стал признанием их вклада в историческую борьбу цивилизованного мира со злом.

По итогам поездки на фронт также готовят документальный фильм, в котором покажут снятые во время визита кадры и реалии войны глазами очевидцев. Ожидается, что лента подробно воспроизведет ход поездки, работу украинских военных и ситуацию на передовой.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее уже критиковал подходы Запада к поддержке Украины после начала полномасштабной войны, в частности в период президентства Джо Байдена, отмечая “отсутствие смелости” обеспечить должную помощь в тот период.

Фото: 65 отдельная механизированная бригада ВСУ

