Побував на фронті: Борис Джонсон написав репортаж про війну в Україні
- Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон відвідав позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку.
- За підсумками поїздки він опублікував репортаж на Daily Mail.
- У репортажі Джонсон розкритикував недостатній рівень підтримки України з боку Заходу.
Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав позиції українських військових на Запорізькому напрямку. Йдеться про 65-ту окрему механізовану бригаду ЗСУ.
За результатами поїздки він опублікував авторську колонку на Daily Mail, де описав життя військових і цивільних у прифронтових населених пунктах.
Репортаж Бориса Джонсона про війну в Україні
У репортажі Джонсон розповідає про постійні загрози від ударів дронів і руйнування цивільної інфраструктури, зокрема магазинів, житлових будинків та громадських об’єктів у прифронтових селах.
Він також описує роботу українських військових і місцевих жителів, які змушені адаптуватися до умов постійної небезпеки.
— Причина, чому я приїхав до Запоріжжя, полягає в тому, що Путін так відчайдушно намагається – і не може – захопити його. Він хоче цього, тому що це важливий обласний центр, велике та елегантне місто на Дніпрі з величезною, але наразі недіючою гідроелектростанцією, – розповів у репортажі експрем’єр.
Окремо Джонсон відзначає роботу українських військових, які змушені швидко пересуватися, уникати відкритих ділянок і постійно стежити за небом.
За його словами, головну небезпеку становлять саме дрони, які можуть з’явитися будь-якої миті та атакувати цілі з високою точністю.
Критика Заходу та заклик до посилення підтримки України
У своєму репортажі Борис Джонсон проводить паралелі між війною в Україні та подіями на Близькому Сході. За його словами, світ недооцінює зв’язок між цими війнами.
— Це два фронти однієї і тієї ж війни, – сказав він.
У своєму матеріалі Джонсон зазначає, що Захід нині протистоїть союзу Росії та Ірану, який, за його словами, підтримується Китаєм.
Водночас він наголошує, що війна в Україні є більш зрозумілою з моральної точки зору та має чіткіші цілі для західних країн. На його думку, цей конфлікт також потенційно легше виграти.
Після спілкування з українськими військовими на передовій він звернув увагу на їхню втому та прагнення завершення війни, водночас розкритикувавши недостатній рівень підтримки України з боку Заходу.
— Ми робимо недостатньо. Ми не даємо українцям необхідне обладнання – ракети великої дальності – щоб знищити фабрики безпілотників або бази, з яких росіяни запускають свої бомбардувальники.
Немає сенсу нам, європейцям, звинувачувати Трампа, коли ми всі разом маємо сотні мільярдів заморожених активів Путіна, які, очевидно, слід розморозити та використати для допомоги Україні, – написав Борис Джонсон.
Він наголосив, що українські військові продовжують боротьбу в умовах браку сучасного озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони та далекобійних систем.