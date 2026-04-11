Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав позиції українських військових на Запорізькому напрямку. Йдеться про 65-ту окрему механізовану бригаду ЗСУ.

За результатами поїздки він опублікував авторську колонку на Daily Mail, де описав життя військових і цивільних у прифронтових населених пунктах.

Репортаж Бориса Джонсона про війну в Україні

У репортажі Джонсон розповідає про постійні загрози від ударів дронів і руйнування цивільної інфраструктури, зокрема магазинів, житлових будинків та громадських об’єктів у прифронтових селах.

Він також описує роботу українських військових і місцевих жителів, які змушені адаптуватися до умов постійної небезпеки.

Причина, чому я приїхав до Запоріжжя, полягає в тому, що Путін так відчайдушно намагається – і не може – захопити його. Він хоче цього, тому що це важливий обласний центр, велике та елегантне місто на Дніпрі з величезною, але наразі недіючою гідроелектростанцією, – розповів у репортажі експрем’єр.

Окремо Джонсон відзначає роботу українських військових, які змушені швидко пересуватися, уникати відкритих ділянок і постійно стежити за небом.

За його словами, головну небезпеку становлять саме дрони, які можуть з’явитися будь-якої миті та атакувати цілі з високою точністю.

Критика Заходу та заклик до посилення підтримки України

У своєму репортажі Борис Джонсон проводить паралелі між війною в Україні та подіями на Близькому Сході. За його словами, світ недооцінює зв’язок між цими війнами.

Це два фронти однієї і тієї ж війни, – сказав він.

У своєму матеріалі Джонсон зазначає, що Захід нині протистоїть союзу Росії та Ірану, який, за його словами, підтримується Китаєм.

Водночас він наголошує, що війна в Україні є більш зрозумілою з моральної точки зору та має чіткіші цілі для західних країн. На його думку, цей конфлікт також потенційно легше виграти.

Після спілкування з українськими військовими на передовій він звернув увагу на їхню втому та прагнення завершення війни, водночас розкритикувавши недостатній рівень підтримки України з боку Заходу.

— Ми робимо недостатньо. Ми не даємо українцям необхідне обладнання – ракети великої дальності – щоб знищити фабрики безпілотників або бази, з яких росіяни запускають свої бомбардувальники.

Немає сенсу нам, європейцям, звинувачувати Трампа, коли ми всі разом маємо сотні мільярдів заморожених активів Путіна, які, очевидно, слід розморозити та використати для допомоги Україні, – написав Борис Джонсон.

Він наголосив, що українські військові продовжують боротьбу в умовах браку сучасного озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони та далекобійних систем.

Ми маємо рацію, коли кажемо, що українці воюють за всіх нас тож чому, чорт забирай, ми досі не даємо їм необхідної підтримки?, – підсумував свій репортаж експрем’єр.

У 65 окремій механізованій бригаді ЗСУ зазначили, що візит Бориса Джонсона став визнанням їхнього внеску в історичну боротьбу цивілізованого світу зі злом.

За підсумками поїздки на фронт також готують документальний фільм, у якому покажуть зняті під час візиту кадри та реалії війни очима очевидців. Очікується, що стрічка детально відтворить перебіг поїздки, роботу українських військових і ситуацію на передовій.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше вже критикував підходи Заходу до підтримки України після початку повномасштабної війни, зокрема в період президентства Джо Байдена, наголошуючи на “відсутності сміливості” забезпечити належну допомогу у той період.

Фото: 65 окрема механізована бригада ЗСУ

