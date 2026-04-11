Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав позиції українських військових на Запорізькому напрямку. Йдеться про 65-ту окрему механізовану бригаду ЗСУ.

За результатами поїздки він опублікував авторську колонку на Daily Mail, де описав життя військових і цивільних у прифронтових населених пунктах.

Репортаж Бориса Джонсона про війну в Україні

У репортажі Джонсон розповідає про постійні загрози від ударів дронів і руйнування цивільної інфраструктури, зокрема магазинів, житлових будинків та громадських об’єктів у прифронтових селах.

Зараз дивляться

Він також описує роботу українських військових і місцевих жителів, які змушені адаптуватися до умов постійної небезпеки.

— Причина, чому я приїхав до Запоріжжя, полягає в тому, що Путін так відчайдушно намагається – і не може – захопити його. Він хоче цього, тому що це важливий обласний центр, велике та елегантне місто на Дніпрі з величезною, але наразі недіючою гідроелектростанцією, – розповів у репортажі експрем’єр.

Окремо Джонсон відзначає роботу українських військових, які змушені швидко пересуватися, уникати відкритих ділянок і постійно стежити за небом.

За його словами, головну небезпеку становлять саме дрони, які можуть з’явитися будь-якої миті та атакувати цілі з високою точністю.

Критика Заходу та заклик до посилення підтримки України

У своєму репортажі Борис Джонсон проводить паралелі між війною в Україні та подіями на Близькому Сході. За його словами, світ недооцінює зв’язок між цими війнами.

— Це два фронти однієї і тієї ж війни, – сказав він.

У своєму матеріалі Джонсон зазначає, що Захід нині протистоїть союзу Росії та Ірану, який, за його словами, підтримується Китаєм.

Водночас він наголошує, що війна в Україні є більш зрозумілою з моральної точки зору та має чіткіші цілі для західних країн. На його думку, цей конфлікт також потенційно легше виграти.

Після спілкування з українськими військовими на передовій він звернув увагу на їхню втому та прагнення завершення війни, водночас розкритикувавши недостатній рівень підтримки України з боку Заходу.

— Ми робимо недостатньо. Ми не даємо українцям необхідне обладнання – ракети великої дальності – щоб знищити фабрики безпілотників або бази, з яких росіяни запускають свої бомбардувальники. Немає сенсу нам, європейцям, звинувачувати Трампа, коли ми всі разом маємо сотні мільярдів заморожених активів Путіна, які, очевидно, слід розморозити та використати для допомоги Україні, – написав Борис Джонсон.

Він наголосив, що українські військові продовжують боротьбу в умовах браку сучасного озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони та далекобійних систем.

— Ми маємо рацію, коли кажемо, що українці воюють за всіх нас – тож чому, чорт забирай, ми досі не даємо їм необхідної підтримки?, – підсумував свій репортаж експрем’єр. У 65 окремій механізованій бригаді ЗСУ зазначили, що візит Бориса Джонсона став визнанням їхнього внеску в історичну боротьбу цивілізованого світу зі злом. За підсумками поїздки на фронт також готують документальний фільм, у якому покажуть зняті під час візиту кадри та реалії війни очима очевидців. Очікується, що стрічка детально відтворить перебіг поїздки, роботу українських військових і ситуацію на передовій. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше вже критикував підходи Заходу до підтримки України після початку повномасштабної війни, зокрема в період президентства Джо Байдена, наголошуючи на “відсутності сміливості” забезпечити належну допомогу у той період. Читайте також Велика Британія оголосила новий пакет допомоги Україні: що передбачено Фото: 65 окрема механізована бригада ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.