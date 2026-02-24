Великобритания объявила о новом пакете военной, гуманитарной и восстановительной помощи Украине к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании.

Новый пакет помощи Украине от Великобритании: что известно

В британском МИД подчеркнули, что Лондон продолжает усиливать поддержку Украины в ответ на российскую агрессию.

В частности, объявлено о дополнительном финансировании в размере £20 млн на экстренную поддержку украинской энергосистемы, ремонт и защиту энергосетей и обеспечение дополнительных генерирующих мощностей.

Общий объем помощи Великобритании украинской энергетике с начала войны уже превысил £490 млн.

Отдельное направление — гуманитарная помощь общинам вблизи линии боевых действий. На это, а также на помощь людям, нуждающимся в эвакуации или пострадавшим от обстрелов и вынужденного перемещения, в правительстве Великобритании выделяют £5,7 млн.

Кроме того, Британия продолжает поддержку украинских военных через медицинское наставничество.

Команды британских военных врачей, хирургов и физиотерапевтов работают с украинскими специалистами непосредственно в Украине, передавая опыт лечения боевых травм.

Также продолжается обучение украинских пилотов вертолетов на британской авиабазе и финансирование мероприятий по укреплению устойчивости украинского общества, в частности документирование возможных военных преступлений РФ.

В британском правительстве отметили, что в рамках подготовки к возможному развертыванию британских войск после достижения мира уже функционирует штаб-квартира, а соответствующие мероприятия поддерживаются отдельным финансированием.

