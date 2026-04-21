В ЦПД опровергли заявление Герасимова о “полном контроле” армии РФ над Луганщиной
- В ЦПД заявили, что утверждения РФ о полном контроле над Луганщиной не соответствуют действительности.
- ВСУ продолжают удерживать позиции в отдельных районах Луганской области.
- Российские войска пытаются наступать, но несут потери и не достигают заявленных результатов.
Очередное заявление начальника Генштаба России Валерия Герасимова о якобы полной оккупации Луганской области и ликвидации подразделений ВСУ на восточном берегу реки Оскол в районе Купянска-Узлового не соответствует реальности.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Что известно о фейковых заявлениях РФ о Луганщине
Отмечается, что по официальным данным Группировки объединенных сил, Силы обороны Украины продолжают удерживать часть Луганщины.
Среди российских фейков, в частности:
- “Захват” Ветеринарного на Харьковщине;
- Четвертое подряд “взятие контроля над Луганщиной”;
- Очередная “окупация Купянско-Узлового”.
– …а также те сегодняшние фантазии окупантов, опровергать которые мы не можем только потому, что они не в зоне ответственности Группировки объединенных сил. Они вызывают у нас искренний восторг способностью российских вождей отвлекать внимание от километровых заигров над Туапсе, Новороссийском и Севастопольской бухтой, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Купянском направлении российские войска только пытаются перехватить инициативу, стремясь сократить плацдарм украинских сил к востоку от Оскола, но понесут потери.
По словам спикера 3-го армейского корпуса Александра Бородина, в полосе ответственности которого в Луганской области идут бои, позиции ВСУ в районе сел Надежда, Новоегоровка и Грековка продолжают держаться.
Он отметил, что 1 апреля корпус уже опроверг подобное заявление россиян.
– Так, россияне постоянно ведут наступательные действия, это около 150 и более штурмовых действий за полгода и продолжают тратить огромное количество личного состава и сил и средств. Но Надежда, Новоегоровка и район Грековки остаются украинскими, это Луганская область. Поэтому российские утверждения недействительны, – сказал Бородин Интерфаксу.
Спикер добавил, что, несмотря на многочисленные штурмы россиян, линия фронта почти не меняется.
В то же время мощные механизированные штурмы, происходившие не так давно, враг больше не проводит.
– Ситуация стабильна, но мотивация врага ощущается. В том смысле, что они хотят военным путем решить вопрос всей территории Луганской области. Есть штурмовые действия по направлению Борова-Лиман. Уже как год у них оперативная задача по продвижению на этом направлении, потому что это ключ от Славянска и Краматорска, – объяснил он.
Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что для Валерия Герасимова заявление о якобы полной оккупации Луганщины является уже второй такой публичной ложью.
До этого он подобным образом манипулировал фактами по захвату Купянска.
– Герасимов принадлежит к крылу российских элит, выступающих за продолжение войны любой ценой. Поэтому его задача – врать о военных победах. А там где-то питерские коллеги Путина из ФСБ эту ложь будут легализовать, – подытожил Коваленко.
Напомним, ЦПД до этого опроверг информацию о “зачистке” села Кутьковка на Купянском направлении, которую также публично заявлял Герасимов.