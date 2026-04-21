Чергова заява начальника Генштабу Росії Валерія Герасімова про нібито повну окупацію Луганської області та ліквідацію підрозділів ЗСУ на східному березі річки Оскіл у районі Куп’янська-Вузлового не відповідає реальності.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Що відомо про фейкові заяви РФ про Луганщину

Зазначається, що за офіційними даними Угруповання об’єднаних сил, Сили оборони України продовжують утримувати частину Луганщини.

Серед російських фейків, зокрема:

“Захоплення” Ветеринарного на Харківщині;

Четверте поспіль “взяття контролю над Луганщиною”;

Чергове “заняття Куп’янську-Вузлового”.

– …а також ті сьогоднішні фантазії окупантів, спростовувати які ми не можемо лише тому, що вони не в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил. Вони викликають у нас щирий захват здатністю російських керманичів відволікати увагу від кілометрових заграв над Туапсе, Новоросійськом та Севастопольською бухтою, – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на Купʼянському напрямку російські війська тільки намагаються перехопити ініціативу, прагнучи скоротити плацдарм українських сил на схід від Осколу, але зазнають втрат.

За словами речника 3-го армійського корпусу Олександра Бородіна, у смузі відповідальності якого на Луганщині точаться бої, ЗСУ продовжують утримувати позиції в районі сіл Надія, Новоєгорівка і Греківка.

Він зауважив, що 1 квітня корпус вже спростував подібну заяву росіян.

– Так, росіяни постійно ведуть наступальні дії, це близько 150 і більше штурмових дій за півроку і продовжують витрачати величезну кількість особового складу і сил та засобів. Але Надія, Новоєгорівка і район Греківки залишаються українськими, це Луганська область. Тому російські твердження не є дійсними, – повідомив Бородін у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Речник додав, що попри численні штурми росіян, лінія фронту майже не змінюється.

Водночас потужні механізовані штурми, що відбувалися не так давно, наразі ворог більше не проводить.

– Ситуація стабільна, але мотивація ворога відчувається. В тому сенсі, що вони хочуть воєнним шляхом вирішити питання всієї території Луганської області. Є штурмові дії за напрямком Борова-Лиман. Вже як рік в них оперативне завдання щодо просування на цьому напрямку, тому що це ключ від Слов’янська і Краматорська, – пояснив він.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що для Валерія Герасімова заява про нібито повну окупацію Луганщини є вже другою такою публічною брехнею.

До цього він схожим чином маніпулював фактами щодо захоплення Куп’янська.

– Герасімов належить до крила російських еліт, які виступають за продовження війни за будь-яку ціну. Тому його задача – брехати про військові звитяги. А там десь пітерські колеги Путіна з ФСБ цю брехню будуть легалізовувати, – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, ЦПД до цього спростував інформацію про “зачистку” села Кутьківка на Куп’янському напрямку, яку також публічно заявляв Герасімов.

