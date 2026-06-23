Спор между Польшей и Украиной выгоден Российской Федерации. Однако единство – это самый сильный инструмент в борьбе с агрессором.

Об этом заявила главная спикер Еврокомиссии Паула Пиньо во время прессбрифинга.

Почему спор Украины и Польши на руку РФ

– В таких ситуациях есть только один довольный наблюдатель – это агрессор. Мы не должны играть ему на руку. Мы доверяем дискуссиям, которые сейчас продолжаются между Польшей и Украиной. Уверены, что этот вопрос будет решен, – сказала она.

По словам Пиньо, Европейская комиссия готова сделать все необходимое, чтобы спор не помешал проведению Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске.

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Она рассказала, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен примет участие в Конференции по восстановлению Украины в течение 25-26 июня.

По мнению Пиньо, событие должно стать важным сигналом поддержки Украины и потенциальным инвесторам по поводу перспектив восстановления после войны.

В конце мая в Польше назвали скандальным решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетное наименование имени Героев УПА.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского Ордена Белого Орла – высшей польской государственной награды.

Зеленский утверждает, что видит в действиях Навроцкого элементы внутриполитической борьбы, которая может формировать негативные настроения по отношению к украинцам.

В то же время Зеленский сравнил действия Навроцкого с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По мнению президента Украины, это закончится плохо.

Источник : Радио Свобода

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