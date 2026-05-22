Военнослужащий Сергей с позывным Грифон служит в 25 бригаде 7 корпуса ДШВ в звании младшего сержанта. До войны он пережил восемь с половиной месяцев российской оккупации в Херсонской области, а с конца 2024 года сам взял в руки оружие. Воевал на Покровском направлении, участвовал в освобождении Котлиного, а на позиции в Лисовке провел 131 день.

В интервью Грифон рассказал об оккупации, российских военных, страхе, выживании на позициях и о том, почему украинцы не имеют права сдаваться.

Раздели посреди поля и поставили на колени

Сергей родом из села в Херсонской области. Первые месяцы полномасштабной войны он пережил в оккупации вместе с мамой. Говорит, тогда больше всего боялся не за себя, а за родных, потому что россияне регулярно проводили фильтрации, искали бывших военных и предлагали местным вступать в армию РФ или оккупационную полицию. Сам Сергей ранее проходил срочную службу, поэтому заранее спрятал все, что могло указывать на его связь с украинской армией.

В оккупации он провел восемь с половиной месяцев. За это время дважды едва не погиб, видел жестокость российских военных и пережил момент, когда оккупанты наставили автомат на его мать прямо во дворе собственного дома.

— Два раза меня чуть не расстреляли в поле. Я на велосипеде вез хлеб и блок сигарет из села в село. У нас не было воды и еды, поэтому люди ездили через поля на свой страх и риск… И вот однажды еду, а навстречу два Тигра (российские бронеавтомобили, — Ред.). Выскочило человек 10–12. То ли контуженные, то ли наркоманы — у них странные движения, глаза дикие.

Сергей говорит, что оккупанты приказали ему раздеться и поставили на колени прямо посреди поля.

— Один направил автомат в голову, другой — в спину. Стою в трусах, а они рыщут в мешке с хлебом и сигаретами. Докопались до паспорта, в котором был идентификационный код.

Больше всего россиян заинтересовал именно идентификационный код.

— Спрашивали: что это за код, кому я что-то передавал? Я объясняю, что такой код есть у каждого гражданина Украины, но они ничего не поняли. Я тогда подумал, что сейчас выстрелят.

По словам военного, в ситуацию вмешался командир россиян, который решил не задерживать мужчину.

— Он вышел из машины и спросил на суржике, служил ли я в армии. Я сказал, что нет. Тогда он махнул рукой: Все, поехали отсюда.

Грифон вспоминает, что российские военные вели себя жестоко и безнаказанно.

— Пьяные заезжали в магазин, брали все, что хотели. Избивали местных парней. На ферме свиней расстреливали просто для забавы.

Когда в твой дом приходят

Сергей говорит, что самое страшное в оккупации — это постоянное ощущение опасности в собственном доме.

— Как-то двое зашли к нам во двор. Один приставил автомат маме к лбу. У меня тогда вся жизнь перед глазами промелькнула. Я смотрел на них, а они какие-то неадекватные. Накурившиеся или что.

Военный убежден: пережить оккупацию психологически тяжелее, чем находиться на передовой.

— Мне кажется, то, что происходило в Буче, Ирпене и других оккупированных городах, — пережить это гораздо страшнее, чем быть на нулевой линии.

Сестра Сергея смогла выехать из Олешок через гуманитарный коридор, однако по дороге видела последствия российских атак.

— Перед ними разбомбили две машины. Сестра видела обгоревшие тела детей.

Сам Сергей остался в селе вместе с мамой.

— Потом к нам пришли русские и сказали, чтобы через 72 часа в селе никого не было. И беги, куда хочешь — туда и беги.

Все, ребята, приплыли

Отдельно Грифон вспоминает историю с российскими военными-бурятами, которых украинские бойцы взяли в плен фактически без боя.

— Они (буряты, — Ред.) где-то неделю пили самогон. Идут себе по полю в село, рации разряжены.

Россияне не знали, что населенный пункт уже контролируют украинские военные.

— Зашли в магазин и начали что-то требовать. А тетя Надя им говорит: Все, ребята, приплыли. Слава Украине! Они ничего не поняли. А потом оглядываются — вокруг стоят наши военные и улыбаются.

По словам Сергея, оккупанты бросали автоматы и ложились на пол.

За что воюют оккупанты

Грифон говорит, что неоднократно общался с пленными россиянами и задавал им один и тот же вопрос.

— Пленных, которых я брал в плен, я всегда спрашивал: Ты пришел воевать за деньги? И все отвечали: Да. Еще никто не сказал нет.

Один из пленных рассказал, что до войны 15 лет провел в тюрьме.

— Он сказал, что в Башкортостане нет работы и все бедные. Для него было дико видеть асфальт в деревнях и унитазы в домах.

Нормальный человек не хочет воевать

Сергей говорит, что после получения повестки сразу решил идти в армию.

— Я по первой повестке поехал в военкомат. Понимал, что нужно идти. Два дня проходил ВЛК. Честно, был страх, что попаду в плохой коллектив. Будет плохое отношение. Очень много ребят боятся, что будет плохое отношение, плохие командиры.

Впрочем, в своем подразделении он нашел поддержку.

— Я попал в 3 батальон 25 бригады. Командиры и побратимы у меня хорошие. Все обычные люди… Понятно, что никто не хочет воевать. Нормальный человек не хочет воевать. Это наши соседи — ненормальные люди.

Котлино: первый боевой выход

Первый боевой выход Грифона состоялся во время освобождения Котлиного в Донецкой области.

— Нас высадили на точке, и нам нужно было пройти до нуля, проникнуть в тыл врага. Задачей группы было закрепиться на позициях или штурмовать их, если там оставались россияне. Мы тогда свои задачи выполнили и вышли почти без потерь.

На позиции Сергей пробыл более месяца.

— Я сидел там 33 дня. А когда вышел, то почувствовал себя очень довольным, что удалось что-то сделать.

Лисовка: 131 день на позиции

Лисовку (село Покровской общины, — Ред.) Грифон называет вторым этапом своей войны.

— Я пробыл там 131 день. Там было очень много дронщиков — и наших, и вражеских. Мы понесли потери, но враг — гораздо большие.

Один на позиции

Более трех месяцев Сергей в одиночку удерживал позицию после тяжелых обстрелов.

Один из побратимов погиб, другой — не выдержал психологического напряжения и покинул окоп.

— Он выбежал и сказал: Я здесь сидеть не буду, потому что нам здесь гайки. А я сидел и пытался еще больше окопаться. И когда была минутка времени, то думал, как себя уберечь.

Россияне постоянно пытались штурмовать позицию, закидывая Сергея гранатами.

Однажды оккупанты подошли совсем близко.

— Я увидел двух россиян метров за семь-восемь. Еще двое были где-то рядом. Я прикрыл рацию, чтобы они не услышали. Я все устроил так, что они думали: на позиции точно никого нет.

Военный признается: словами сложно передать постоянное ощущение опасности.

— Ты все время на норадреналине (гормон стресса, — Ред.) и знаешь, что тебя хотят убить.

Выход с позиции

Самым сложным, говорит Сергей, был выход с позиции. По его словам, те, кто выводят, очень рискуют своей жизнью.

— Меня выводили ночью, вели под руки. На дамбе нас заметил российский дрон. А там такое место, что просто нереально пройти. Мы попадали в воду… Я слышу дроны и думаю: это уже, наверное, мой конец. Потому что сил уже нет, а жить очень хотелось.

Группа скрывалась в канализации, а потом несколько дней добиралась до Покровска.

— Когда я заходил на позицию, еще были посадки. А когда выходил — уже ничего не было. Шли короткими перебежками, прятались в траве, постоянно прислушивались к небу.

В конце концов, группе удалось выйти.

— Я помню момент, когда меня похлопали по плечу, дали сигарету и сказали: «Снимай уже эту каску». А я не мог поверить, что вышел.

Никто, кроме нас

Сергей убежден: украинцы должны понимать, за что воюют.

— Я защищаю себя, своё. А россияне не понимают, за что они здесь. Если бы нас было хотя бы вполовину меньше, чем россиян, то им всем уже давно бы пришёл конец. Но нас гораздо меньше.

Он подчеркивает, что страх перед россиянами часто преувеличен.

— Ребята, они не такие страшные. Надо понять, что пришло время делать то, что должен сделать каждый взрослый мужчина. Когда дядя Путин постучит в дверь дома — это гораздо страшнее, чем на нуле.

Свое главное желание Грифон формулирует просто.

— Я хочу жить украинцем в Украине. С россиянами мы никогда не помиримся. И друзьями не будем. Просто сядьте и подумайте, сколько вреда они наделали. Потерянные жизни, нерожденные дети, несостоявшиеся семьи.

По его словам, наверное, еще никто не сделал столько зла, как это сделала Россия.

