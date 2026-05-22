Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией сейчас поставлены на паузу, однако Вашингтон допускает возможность их возобновления при определенных условиях.

Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил во время встречи министров иностранных дел НАТО в Швеции.

Рубио о приостановке трехсторонних переговоров

По его словам, США подключились к переговорному процессу, поскольку были единственной стороной, с которой были готовы вести переговоры как Украина, так и Россия.

— К сожалению, эти переговоры не дали результатов. Мы готовы и дальше выполнять эту роль. Несмотря на ложные утечки информации, несмотря на рассказы о том, что мы заставляем украинцев занимать ту или иную позицию, что не соответствует действительности, — заявил Рубио.

Он отметил, что Вашингтон готов к дальнейшим встречам, если увидит возможность организовать переговоры, которые будут продуктивными и принесут результат.

— В течение последних нескольких месяцев мы чувствовали, что прогресса было не так много, но, возможно, динамика изменится. Мы также не заинтересованы в том, чтобы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят, — сказал госсекретарь США.

Также он отметил, что война в Украине может завершиться только путем переговорного урегулирования.

По его убеждению, война не закончится военной победой Киева или Москвы “с традиционной точки зрения определения военных побед”.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на возобновление трехсторонних переговоров с Россией при участии европейских партнеров.

