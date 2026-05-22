В Мали местные повстанцы впервые сбили российский ударный беспилотник Shahed-136 (Гарпия-А1), используемый РФ для поддержки своих наемников в Африке.

Как заявил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии журналистам, это произошло в понедельник, 18 мая.

По словам Власюка, это первый подтвержденный случай применения такого типа беспилотника в регионе Сахель. Он рассказал, что этот дрон является новой модификацией серии КК, оснащенной функцией воздушного подрыва боевой части.

Как утверждает уполномоченный президента, Россия все активнее переносит свои военные технологии и инструменты войны в другие регионы, в частности на территорию Африки.

Власюк рассказал, что РФ делает это в значительной степени благодаря компонентам dual-use (товарам двойного использования), продолжающим беспрепятственно попадать на российское производство.

Уполномоченный президента отметил, что в сбившем в Мали беспилотнике обнаружили гражданскую электронику, которую можно свободно приобрести на открытом рынке. Среди них – микросхемы, транзисторы, диоды и реле.

Он добавил, что речь идет о деталях компании STMicroelectronics, а также китайских производителей Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic и NCR Industrial.

По его словам, такая же типичная конфигурация электроники встречается в беспилотниках, которыми Россия наносит удары по территории Украины. По мнению Власюка, ситуация в Мали демонстрирует, сколь быстро гражданские технологии становятся инструментом экспорта войны.

Отсутствие действенного мониторинга и ограничений на поставку соответствующих компонентов позволяет России наращивать объемы производства беспилотников и увеличивать зону их применения, подчеркнул Власюк.

