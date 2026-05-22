Кремль снова прибегает к ядерному шантажу. С 19 до 21 мая Россия и Беларусь провели совместные учения по подготовке и применению нестратегических ядерных сил, которые Москва не анонсировала заранее.

Факты ICTV вместе с главой правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фесенко проанализировали, кому действительно адресован этот ядерный сигнал, способна ли Беларусь на прямое участие в войне против Украины, а также какие дипломатические рычаги влияния должен задействовать Киев через США и Китай, чтобы нейтрализовать угрозу.

Ядерные учения России и Беларуси: что известно

Россия и Беларусь провели совместные военные учения в течение 19-21 мая, посвященные подготовке и применению нестратегических ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Москва заранее не анонсировала проведение этих тренировок.

Накануне, 18 мая, о старте учений заявило только Министерство обороны Беларуси. В Минске тогда уточнили, что отработка ударов тактическим ядерным оружием на территории страны происходит в тесном взаимодействии с российскими военными.

За этими шагами могут быть вполне реальные риски безопасности для Украины. На фоне разведывательных данных о возможном планировании РФ наступления с белорусской территории президент Владимир Зеленский заявил о срочном усилении войск на Черниговско-Киевском направлении, поручив дипломатам и спецслужбам разработать меры по противодействию.

В Институте изучения войны (ISW) убеждены, что ядерные учения – это только попытка Москвы продемонстрировать силу, отвлечь внимание от собственных провалов и слабых мест на фронте.

Ядерные учения в Беларуси: элемент давления на Европу и США

Совместные ядерные учения России и Беларуси не несут принципиальных военных рисков, а являются продолжением политико-психологического давления на страны Запада, заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя недавние маневры двух стран.

По его словам, этот шаг направлен прежде всего на европейские государства и частично на США. Главная цель Кремля – продемонстрировать силу и запугать союзников Украины.

Эту логику подтверждают и в Москве. В частности, спикер российского диктатора Дмитрий Песков открыто заявил, что проведение ядерных учений в Беларуси, как и постановка на боевое дежурство новых баллистических ракет Сармат, является прямым сигналом для США.

– Очевидно, сейчас россияне пришли к выводу, что американцы не идут на новые уступки России, а действуют по собственной логике. Они решили снова продемонстрировать, что у России есть мощный ядерный потенциал, – утверждает Фесенко.

Кроме этого, Кремль пытается давить на европейские страны. Проведение таких маневров со стороны Москвы является прямым намеком на то, что дальнейшая военная помощь Украине повышает риск ядерной войны с РФ, предположил политолог.

– И то, что эти учения проходят на территории Беларуси – это сигнал в сторону Европы, а не Украины. По Украине Россия может нанести удары с собственной территории. По Европе тоже, но когда речь идет о тактическом ядерном оружии, это касается угроз именно в сторону Европы, – подчеркнул он.

Ядерные учения в Беларуси: есть ли угроза для Украины

Политолог отмечает, что тайно перекинуть технику и армию для наступления под прикрытием таких учений просто невозможно, и сейчас подобной активности на границе нет.

Если бы самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко был заинтересован в войне против Украины, то это давно бы началось с территории или при участии СБ. Очевидно по многим признакам, что Лукашенко боится такой войны, убежден Фесенко.

– Он понимает, что это огромные риски для его режима и для него лично. Учитывая неготовность к реальной войне и слабость армии без России, Беларусь сама воевать не сможет, – утверждает он.

Во-вторых, Лукашенко понимает боеспособность украинской армии. До начала российского вторжения в Украину он насмехался над украинской армией. Фесенко вспомнил, как Лукашенко говорил о том, что украинцы будут воевать деревянными автоматами.

– Потом понял, что украинцы умеют воевать. И то, что после первых месяцев войны он максимально сократил участие Беларуси в военных действиях. В частности, не было ударов с территории Беларуси, – это было результатом его опасений, – убежден Фесенко.

По словам политолога, последние действия Лукашенко свидетельствуют о попытках маневрировать между Вашингтоном и Москвой. Пока он демонстрирует заинтересованность в налаживании контактов с США, рассчитывая на ослабление экономических санкций и возобновление экспорта белорусского калия на американский рынок.

– Кстати, это фактор, который Украина может использовать для того, чтобы через американцев сдерживать или нейтрализовать риски участия Беларуси в войне против Украины. А такие риски есть, безусловно, – подчеркнул Фесенко.

Несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах России втянуть Беларусь в полномасштабную войну, пока у Москвы нет ресурсов для открытия нового фронта, сказал он.

Как отметил политолог, для реализации такого сценария России предстоит провести массовую мобилизацию. Сейчас у РФ отсутствуют дополнительные резервы, а также нет информации о массовом перебросе российских военных на белорусскую территорию.

Почему Китай не заинтересован во втягивании Беларуси в войну против Украины

По мнению Фесенко, наиболее эффективными средствами нейтрализации этого риска является активная работа с Китаем, поскольку втягивание Беларуси в войну против Украины не отвечает интересам Пекина.

На территории Беларуси есть китайские предприятия и активы, поэтому для них это риск. И Китаю не нравится расширение театра войны, утверждает политолог.

– Китай ничего особенно не делает для прекращения войны между Россией и Украиной, но в то же время не хочет расширения ее масштабов, особенно в сторону Европы. Это уже противоречит китайским экономическим интересам, – сказал он.

Отдельные представители администрации президента США Дональда Трампа и американские бизнес-круги проявляют экономический интерес к Беларуси. По словам Фесенко, они активно работают, в частности, с украинской стороной, чтобы Киев пошел навстречу и не мешал бизнес-проектам США на территории Беларуси.

– Но тогда мы должны посылать сигнал американцам, что их экономические прожекты там могут провалиться, если Беларусь будет участвовать в боевых действиях против Украины. На мой взгляд, активная работа на американском и китайском направлениях – это наиболее эффективные средства воздействия на Лукашенко, – утверждает Фесенко.

Совместные ядерные учения России и Беларуси могут стать весомым аргументом для усиления военной поддержки Украины со стороны НАТО, однако страны столкнулись с серьезным дефицитом ракет-перехватчиков, который обострился на фоне войны в Иране, резюмировал политолог.

Фото : Факти ICTV

