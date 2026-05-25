Наступні шість місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи України.

Про це заявив очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія.

За словами Арахамії, відбулася важлива зустріч фракції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він розповів, що на засіданні були присутніми очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

– Говорили відверто – про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період. Дякуємо президенту за відверту розмову, а фракції – за високу явку, – йдеться у повідомленні.

Як стверджує Арахамія, всі розуміють, що наступні шість місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни.

Він наголосив, що пріоритет України – забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування.

Крім цього, необхідно продовжувати робити кроки, які наближають Україну до вступу в Європейський Союз.

Окремо вони обговорили дипломатичний напрямок. За словами Арахамія, Україна потребує реального руху до миру – не замороження війни, а створення умов для збереження життів, посилення міжнародної підтримки, тиску на Росію.

Він стверджує, що необхідна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади.

На його думку, сьогодні не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу, проте потрібні рішення, які допоможуть Україні вистояти, зміцнити державу та наблизити справедливий мир.

