Опека и попечительство, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины, предоставляются для защиты личных неимущественных и имущественных прав и интересов лиц, которые не способны в полной мере реализовывать свои права.

Это касается малолетних, несовершеннолетних, а также совершеннолетних граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно выполнять свои обязанности и защищать свои интересы.

В Украине опекунство над лицом с инвалидностью устанавливается по решению суда.

Если человек имеет физические недостатки и нуждается в постороннем уходе, можно оформить постоянный уход без судебного признания недееспособности.

Чем отличаются опека и попечительство

Опека над недееспособными лицами является одним из самых весомых юридических оснований для получения отсрочки. Она носит безусловный характер и устанавливается исключительно судом в отношении лиц, которые вследствие психического расстройства не способны осознавать значение своих действий или ими руководить.

Опекун назначается именно решением суда, а само недееспособное лицо юридически приравнивается к малолетнему ребенку, поскольку не имеет права самостоятельно заключать сделки, подписывать документы или распоряжаться своим имуществом или пенсией.

Важным преимуществом является то, что лицо, назначенное опекуном, не должно дополнительно доказывать отсутствие других родственников, ведь это уже проверяется во время судебного разбирательства — оно становится единственным законным представителем подопечного.

Попечительство устанавливается в отношении двух основных категорий: несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет, оставшихся без родительской опеки, а также совершеннолетних лиц, чья гражданская дееспособность ограничена судом.

Опекун не заменяет лицо полностью, а лишь помогает ему реализовывать свои права и контролирует отдельные юридически значимые действия, в частности в отношении имущества, при этом само лицо частично сохраняет способность действовать самостоятельно.

Таким образом, опекун полностью представляет интересы подопечного во всех сферах жизни — от бытовых вопросов до медицинских и юридических решений, тогда как попечитель выполняет вспомогательную функцию и не подменяет волю лица, кроме случаев, когда необходимо защитить его права.

Постоянный уход (патронаж) является наиболее распространенным, но в то же время и наиболее сложным для оформления основанием. Он касается ситуаций, когда человек является дееспособным, но из-за физических ограничений или состояния здоровья нуждается в посторонней помощи в повседневной жизни.

К этой категории обычно относятся случаи ухода за родителями, детьми или супругой (супругом), имеющими инвалидность или другие серьезные проблемы со здоровьем. Ключевым условием является наличие медицинского заключения (МСЭК, ЭКОПФО или ЛКК), подтверждающего необходимость постоянного постороннего ухода.

При этом само наличие инвалидности, даже первой группы, не всегда автоматически является достаточным основанием, если в документах не указана потребность в постоянном уходе, хотя в законодательном регулировании этого вопроса существуют определенные нюансы.

Могут ли мобилизовать опекуна человека с инвалидностью

Юристы Бесплатной правовой помощи в комментарии Фактам ICTV рассказали, что опекун лица, признанного судом недееспособным, не подлежит призыву на военную службу по мобилизации. Об этом свидетельствует пункт 10 части 1 статьи 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Лицо может быть признано недееспособным только по решению суда, если оно вследствие стойкого психического расстройства не способно себя обслуживать, осознавать значение своих действий или руководить ими.

Итак, отсрочка от армии по опекунству в 2026 году предоставляется военнообязанному только по решению суда. Также человеку, над которым установлено опекунство, должна быть установлена группа инвалидности.

Согласно законодательству, опекун лица с инвалидностью не подлежит мобилизации.

Однако, как отмечают юристы БПП, в законе не конкретизировано, какая именно должна быть группа инвалидности.

Итак, I, II и III группа инвалидности является достаточной для получения отсрочки от мобилизации.

Опекунство над человеком с инвалидностью: как оформить отсрочку при мобилизации

Чтобы оформить отсрочку от призыва по мобилизации, необходимо обратиться в ЦПАУ с соответствующим заявлением и предоставить подтверждающие документы.

В частности понадобится:

решение суда, подтверждающее признание человека недееспособным и назначение военнообязанного его опекуном;

справка об установлении группы инвалидности.

Кому предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации

Итак, как уже выяснили, могут ли мобилизовать опекуна человека с инвалидностью — нет, не могут.

Согласно статье 23 вышеупомянутого закона о мобилизации, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации также предоставляется:

лицам, у которых муж или жена является человеком с инвалидностью I или II группы;

лицам, имеющим мужа или жену с инвалидностью III группы, если такая инвалидность связана с онкологическим заболеванием, потерей конечностей, кистей или стоп, одного из парных органов, или если у них диагностированы психические нарушения, ДЦП или другие формы паралича;

лицам, которые ухаживают за своим отцом или матерью, или родителями своего супруга, если они имеют инвалидность I или II группы и не имеют других законных содержателей, которые не являются военнообязанными (за исключением случаев, когда такие содержатели сами имеют инвалидность, нуждаются в уходе или находятся под стражей или отбывают наказание). Если таких людей нет, человек с инвалидностью I или II группы может выбрать одного военнообязанного человека, который будет осуществлять уход.

Получить отсрочку также могут члены семьи второй степени родства, которые постоянно ухаживают за человеком с инвалидностью I или II группы (не более одного человека), в случае, если нет родственников первой степени или если те сами нуждаются в уходе в соответствии с выводами врачебной комиссии или экспертной группы по оценке функционирования.

В случае отсутствия родственников первой и второй степеней эти положения могут применяться к членам семьи третьей степени родства.

